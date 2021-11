Google hat in dieser Woche eine neue Funktion für seine Navigations-App Maps angekündigt. „Area Busyness“ kombiniert Live-Trends zum Verkehrsaufkommen an unterschiedlichen Orten wie etwa Einkaufszentren. Maps-Nutzer können so über Google Maps sehen, wann Orte überfüllt sind und wie sie Menschenmassen meiden können.

Stressfreies Weihnachts-Shopping

Die Funktion empfiehlt sich nicht nur für die bevorstehende Weihnachts-Shopping-Tour, sondern auch auf Reisen. „Area Busyness“ zeigt, nach einem Tipp auf ein Stadtviertel, eine Sehenswürdigkeit oder ein Einkaufszentrum an, wie belebt es dort zu verschiedenen Tageszeiten ist. Nutzer, die Menschenansammlungen meiden wollen, können sich auf diese Weise für ihren Besuch also die Tageszeit und den Wochentag aussuchen, wo die wenigsten Besucherströme zu erwarten sind. „Area Busyness“ wird laut Google pünktlich zur Weihnachtszeit weltweit für Android und iOS ausgeliefert.

Zusätzliche Informationen zu Flughäfen und Einkaufszentren

Ein weiteres Feature, das noch in diesem Jahr weltweit ausgeliefert wird, ist die Erweiterung der Registerkarte „Directory“ in Google Maps. Hier wird künftig angezeigt, welche Arten von Geschäften sich in einem Gebäude befinden. In Flughäfen, Bahnhöfen oder Einkaufszentren, lässt sich so mit wenigen Klicks erkennen, wo Boutiquen, Lounges, Autovermietungen oder auch Parkplätze zu finden sich.

Google Maps sortiert die Geschäfte nach Kategorien und führt weitere Informationen wie etwa Öffnungszeiten und die genaue Lage inklusive Stockwerk im Gebäude auf. Die neue Funktion ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. (PC-Welt)