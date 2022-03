Alphabet beginnt ab dem 4. April damit, Mitarbeiter in einigen seiner Büros in den USA, Großbritannien und im asiatisch-pazifischen Raum zurückzubeordern. Damit unternimmt das Unternehmen den ersten Schritt, Richtlinien, die aufgrund von COVID-19 Remote Work erlaubten, wieder zurückzunehmen.

Die COVID-19-Pandemie habe nun ein Stadium erreicht, in dem Behandlungen entwickelt wurden, Impfstoffe verfügbar sind und die Fallzahlen zurückgehen, zitiert Reuters aus der internen Mitteilung von Alphabet/Google an Mitarbeiter in der San Francisco Bay Area. Dies bedeute, dass das Unternehmen nun "offiziell den Übergang zur hybriden Arbeitswoche beginnen kann".

Google-Mitarbeiter sollen 3 Tage die Woche ins Büro

Laut der E-Mail verlangt Google von den betroffenen Mitarbeitern, dass sie etwa drei Tage pro Woche im Büro sind. Je nach Tätigkeit kann es Abweichungen geben, aber die Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, um eine Versetzung zu bitten. Reuters berichtet, dass in der E-Mail auch der COVID-19-Impfstatus angesprochen wurde. Der Tech-Gigant verlangt offenbar, dass die Büroteams vollständig geimpft oder von der Impfung befreit sind. Ist dies nicht der Fall, können die Mitarbeiter eine Ausnahmegenehmigung beantragen oder dauerhaft von zu Hause aus arbeiten. Darüber hinaus müssen Mitarbeiter, die vollständig geimpft sind, in den Büros in der Bay Area keine Masken tragen.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal erläuterte Google-CEO Sundar Pichai, warum er möchte, dass die Mitarbeiter den Komfort ihres Zuhauses verlassen und ins Büro zurückkehren. Er sei begeistert, dass die Zukunft der Arbeit flexibel sein wird, erklärte Pichai. Allerdings sei es wichtig, die Menschen zumindest für ein paar Tage in der Woche in einer Büroumgebung zusammenzubringen. Sind sie im Büro sind, dann nicht nur, um sich zu unterhalten, sondern auch, um zu arbeiten. Dazu gehörten Besprechungen, die Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Abteilungen, Brainstorming-Sitzungen, Treffen mit Kunden und Lieferanten und der Aufbau von Gemeinschaften. Er freue sich auf die Veränderung, so der Google-CEO, und sei überzeugt, dass die Mitarbeiter und Teams im Laufe der Zeit die besten Lösungen finden werden.

Mit dem Wechsel auf ein Hybrid-Modell nimmt Googles Plan, seine Mitarbeiter zurück ins Office zu holen, eine neue Wendung. Im Herbst vergangenen Jahres hatte der Internet-Konzern - wie andere Firmen aus dem Silicon Valley - angekündigt, dass sich Mitarbeiter für eine reine Remote-Tätigkeit bewerben können. Sie müssten allerdings eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen, wenn sie in Gegenden mit niedrigeren Lebenshaltungskosten zögen.