Google hatte 2020 die von Apple-Nutzern als Airdrop bekannte Funktion Nearby Share eingeführt, um auch Android-Geräten das schnelle Teilen von Inhalten über eine kurze Distanz zu erleichtern. Die Funktion wurde im Anschluss immer wieder erweitert. Mit der nun vorgestellten Beta von Nearby Share for Windows weitet die Company das Feature auf Windows-PCs aus. Der kleine Haken dabei: Laut Google ist die Nearby Share für Windows PCs aktuell nur in einigen Regionen verfügbar - in Deutschland und Österreich (unter anderem) aber noch nicht.

Demnächst im Windows App Store

Um Nearby Share (demnächst) zu nutzen, müssen Sie Google zufolge nur die App aus dem Windows App Store laden und installieren. Danach können Sie Dateien an Android-Geräte in der Nähe oder von diesen aus an Ihren PC senden, je nachdem, wie Sie die Sichtbarkeit Ihres Geräts eingestellt haben.

Bei der Nutzung von Nearby Share Beta auf dem PC spielt es keine Rolle, ob die App auf dem Desktop geöffnet ist oder im Hintergrund läuft: Um ein Foto, Video oder Dokument von Ihrem PC an ein in der Nähe befindliches Android-Gerät zu senden, legen Sie die Datei entweder per Drag & Drop in die App oder wählen "Senden mit Nearby Share" im Rechtsklickmenü aus. Anschließend können Sie die Android-Geräte, für die Sie die Datei freigeben möchten, aus der angezeigten Liste auswählen. Das Senden von Dateien an Ihre eigenen Geräte geht laut Google sogar noch schneller: Solange beide Geräte auf einem Google-Konto laufen, werden Dateiübertragungen automatisch akzeptiert.

Zur Übertragung von Dateien von einem Android-Gerät auf Ihren Computer müssen Sie sicherstellen, dass die Anwendung Nearby Share Beta auf Ihrem PC ausgeführt wird. Dann tippen Sie einfach auf "Teilen" auf dem Inhalt, den Sie senden möchten, und wählen den PC aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.