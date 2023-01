Google hat in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um seinen Ortungsdienst "Mein Gerät finden" (Find my Device) so zu erweitern, dass verlorene oder gestohlene Devices auch mithilfe der Millionen von aktuellen Android-Geräten lokalisiert werden können.

Im Apple-Ökosystem funktioniert das am besten, indem man einen AirTag an den Gegenstand anbringt. Der Tracker sendet regelmäßig Bluetooth- und UWB-Signale aus, die von neueren iPhones (und Apple Watches) in der näheren Umgebung wahrgenommen werden und so über das Wo ist?-Netzwerk und die dazugehörige App eine ziemlich genaue Ortung ermöglichen.

Codename Grogu

Google is working on a smart tracker similar to Apple's AirTag, codename "grogu" - report ???? pic.twitter.com/8K6KO7tfzj — Kuba Wojciechowski? (@Za_Raczke) January 16, 2023

Wie der Android-Researcher und regelmäßige Pixel-Leaker Kuba Wojciechowski auf Twitter berichtet, hat Google nun womöglich Ähnliches im Sinn und arbeite an einem eigenen Smart Tracker. Wojciechowski zufolge werde das Zubehör mit dem Codenamen Grogu, alternativ auch Grogaudio oder GR10 genannt, derzeit vom Nest-Team entwickelt. Es soll ähnlich wie die AirTags von Apple in mehreren Farbvarianten erscheinen, einen eingebauten Lautsprecher besitzen und Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) sowie Ultra Wideband (UWB) unterstützen.

UWB ermöglicht eine - im Vergleich zu Bluetooth - deutlich präzisere Entfernungsmessung, die eine genaue Abschätzung der Entfernung sowie die Anzeige von Wegbeschreibungen für den Tag (oder jedes andere UWB-fähige Gerät) erlaubt. Während Apple ab dem iPhone 11 damit begonnen hat, alle neuen Smartphones mit UWB auszustatten, ist die Technologie im Android-Lager deutlich weniger verbreitet.

Bei Google selbst sind nur das Pixel 6 Pro und das Pixel 7 Pro mit einem UWB-Modul ausgestattet, bei den OEMs wird die Technologie primär von einigen Samsung Galaxy Devices unterstützt, die Koreaner haben mit dem Galaxy SmartTag auch einen entsprechenden Tracker im Programm. Wie Wojciechowski hinweist, ist die Unterstützung für UWB jedoch keine Anforderung für das geplante Finder-Netzwerk, Bluetooth LE reiche aus.

Vorstellung auf der Google I/O?

Wann wir Näheres über das geplante Programm und die Tracker erfahren, ist unklar. Wojciechowski geht davon aus, dass Google die Technologie auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz I/O vorstellt und dann im Herbst mit neuen Pixel-Geräten auf den Markt bringt.