Mit bereits verfügbaren oder in künftigen Releases von 5G enthaltenen Eigenschaften wie einer ultrahohen Bandbreite, extrem kurzen Latenzzeiten, Quality of Service (QoS) und der Unterstützung einer hohen Dichte an Endgeräten eignet sich der neue Mobilfunkstandard besonders für die professionelle Nutzung. Nicht nur in Deutschland gibt es deswegen einen dedizierten Frequenzbereich, den Organisationen lokal für den Aufbau eigener 5G-Campusnetze nutzen können. Wie Tami Erwin, CEO von Verizon Business, ausführt, bieten mindestens weitere elf Länder in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum die Möglichkeit, solche privaten 5G-Netze zu betreiben oder planen dies zumindest.

Der 5G-Maßanzug für Unternehmen

Laut Verizon Business besteht der wesentliche Vorteil einer privaten 5G-Lösung darin, dass sich Unternehmen ein maßgeschneidertes Mobilfunknetz einrichten können. Damit müssten Daten nicht über öffentliche Netze übertragen werden, sondern könnten via Edge Computing verarbeitet und in der lokalen Cloud gespeichert werden.

Um Unternehmen dabei zu unterstützen, auf ihrem Gelände ein dediziertes eigenes 5G-Netz für den industriellen Einsatz einzurichten, hat die Business-Tochter des US-amerikanischen TK-Anbieters nun mit Private 5G ein gemeinsam mit Nokia entwickeltes Angebot vorgestellt. Die Lösung soll sich, wie es heißt, insbesondere für Unternehmen mit Fertigungs-, Vertriebs- und Logistikeinrichtungen eignen.

Im Fokus stehen dabei insbesondere Organisationen, die weltweit tätig sind. Laut Verizon Business trifft dies auf rund 60 Prozent der bestehenden Kunden zu. Eigene 5G-Lizenzen will die Tochter des US-Carriers laut CEO Erwin dafür nicht erwerben, sondern setzt auf private Lizenzen und Kooperationen mit lokalen Mobilfunkanbietern. In Europa hat Verizon Business dazu Vodafone als Partner gewählt.

Zukunftsmodell Private 5G

Technisch besteht Verizons Private 5G Plattform aus kleineren Funkmasten (Micro-Towern) sowie kleinen Funkbasisstationen (Small Cells) und ist mit dem lokalen Campusnetz (LAN) und den Unternehmensanwendungen verbunden. Das Angebot wird die Digital Automation Cloud von Nokia nutzen. Hierbei handelt es sich um eine Private-Wireless-Network-Lösung mit Automatisierungsfunktionen, die den Einsatz von Applikationen über eine Web-basierte Schnittstelle ermöglicht.

Wie aus einem Datenblatt von Verizon hervorgeht, eignet sich die Lösung für alle Areale ab 4.000 Quadratmetern Fläche - unabhängig, ob Indoor, Außenbereich oder eine Kombination von beiden. Die Installation soll maßgeschneidert erfolgen, je nach der vom Kunden gewünschten Abdeckung, Zuverlässigkeit und Kapazität.

Wie Peter Konings, Director Integrated Network & Security Solutions Europe bei Verizon Business, betont, ist die neue Private-5G-Plattform mit Nokia aber mehr als nur eine Infrastruktur-Plattform. Sie umfasse vielmehr das gesamte 5G-Technologie-Ökosystem, wie Netzwerk, Sicherheit, Professional Services und das Management. "Darüber hinaus können wir diese Lösung länderübergreifend auf konsistente Weise anbieten und unsere Kunden unterstützen, so dass sie sich auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können", wirbt Konigs.

Verizon Business ist allerdings nicht der einzige Anbieter von Plattformen für den Betrieb privater 5G-Netze. In Deutschland haben neben den Netzausrüstern insbesondere die Carrier Telekom, Telefónica und Vodafone starkes Interesse daran, bei der Umsetzung von Campusnetzen mitzumischen - vor allem solchen mit einem Handover ins allgemeine Mobilfunknetz.