In den vergangenen Jahren gab es schon viele Kooperationen zwischen Smartphone-Herstellern und anderen Unternehmen und deren Markenzeichen. So gab es beispielsweise das OnePlus 8T auch im Look des Videospiels "Cyberpunk 2077" oder aber ein Galaxy Z Flip von Samsung mit "Pokémon"-Branding. Nun bereitet sich offenbar das US-Unternehmen Coca-Cola Company darauf vor, ein knallrotes Smartphone mit dem Look der beliebten Getränkemarke in den Handel zu bringen.

Auf mehreren Twitter-Konten wurden vermeintliche Renderbilder des Coca-Cola-Smartphones gesichtet. Auf den ersten Blick wirken die Fotos jedoch eher wie ein farbiger Aufkleber. Noch bleibt offen, wie hochwertig das Branding ausfallen wird. Dennoch ist es bemerkenswert, dass ausgerechnet ein Getränkehersteller an einem Smartphone-Projekt beteiligt ist.

Here comes your very first look at the totally new #ColaPhone! Maybe Coca-Cola will cooperate with a top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0