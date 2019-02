SAP NOW am 13. und 14. März 2019 in Berlin Wie können Unternehmen Innovation im Unternehmen befördern und nachhaltig verankern? Welche Technologien sollen sie wählen, um sich im digitalen Wettbewerb zu behaupten? Die Antworten darauf hängen von einer Vielzahl individueller Faktoren ab. Impulse und Unterstützung finden Sie auf dem Innovationskongress SAP NOW: Expertise, Technologien, Lösungen und Partner, die Sie bei der Digitalisierung voranbringen. Programm ansehen und Ticket sichern