Bereits seit Jahrzehnten passen die Erwartungen von Fachbereichen an Software und Lösungen für ihre tägliche Arbeit nicht immer zu den Angeboten ihrer IT-Organisation. Mal ist es ein Mangel an Ressourcen, mal ist Anwendungsentwicklung noch keine feste Größe in der IT-Abteilung. In einer dynamischen digitalen Geschäftswelt, in der auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnelle Lösungen benötigen, kann sich das jedoch sehr nachteilig auswirken.

Entwicklung mit Know-how aus dem Fachbereich

Deshalb erfüllen sich die Fachabteilungen regelmäßig den Wunsch nach maßgeschneiderten Anwendungen oft auf eigene Faust. Es entsteht eine Schatten-IT, die sich der Kontrolle durch die IT-Abteilung entzieht. Das stellt ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko dar und verstößt auch gegen Datenschutz- und Compliance-Vorschriften.

Da IT-Richtlinien und -Regeln meist nach einiger Zeit vergessen sind und ohnehin nicht am Ursprung und Kern der Schatten-IT ansetzen, braucht es neue Lösungen. Eine Option ist so naheliegend wie nachhaltig: Die Fachbereiche benötigen bewusst und offiziell eine deutlich aktivere Rolle bei der Applikationsentwicklung - natürlich immer im Einklang mit den firmenspezifischen IT-Richtlinien.

Low-Code-Anwendungen mit Systemintegration

Dazu ist aber ein Paradigmenwechsel in der IT-Wertschöpfungskette erforderlich. Möglich wird das mit dem Einsatz einer modellbasierten Enterprise-Low-Code-Plattform, die die fachlichen Aspekte einer Software von der technologischen Entwicklung trennt. So können Fachanwender ohne Programmierkenntnisse mithilfe von Modellen die fachliche Logik in Webapplikationen einbringen.

Eine Low-Code-Plattform gibt Fachexpertinnen und -experten verschiedene Editierwerkzeuge an die Hand, mit denen sie aus ihrer fachlichen Sicht die späteren Anwendungen komfortabel modellieren und validieren können. Spezielle Interpreter und Codegeneratoren "übersetzen" diese Modelle anschließend in eine webbasierte Anwendung. Eine aufwendige Code-Programmierung mit dafür notwendigen Briefings entfällt.

Im Vergleich zu den klassischen Entwicklungsmethoden lassen sich Business-Applikationen so wesentlich schneller und wirtschaftlicher erstellen und vor allem individuell ändern und weiterentwickeln. Damit erhält nicht nur der Fachbereich eine passgenau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Anwendung; ebenso werden die IT-Abteilung oder Dienstleister von manueller Programmierarbeit entlastet. Dadurch reduziert sich auch die Total Cost of Ownership (TCO) für diese Anwendungen nachhaltig.

Nach einer Studie von Crisp Research wollen mehr als 70 Prozent der befragten Unternehmen evaluieren, wie ein Low-Code-Ansatz ihnen in der Digital Economy als Alternative zur klassischen Entwicklung helfen kann.

Fertigungsstraße für modellbasierte Entwicklung

Mit "A12" hat mgm technology partners eine solche Enterprise-Low-Code-Plattform entwickelt. Das Ziel war eine Plattform für die Entwicklung, die Integration und den Betrieb von Applikationen in komplexen IT-Landschaften. A12 ist modular aufgebaut, nutzt in den Kernen einige Open-Source-Technologien und bringt genau die Agilität und Flexibilität in die Anwendungsentwicklung, die im Zeitalter der digitalen Ökonomie benötigt werden. Das Plattformkonzept besteht aus drei Kernbestandteilen:

einer Projektbasis, die die methodischen und organisatorischen Prozesse und Standards für die Projektabwicklung bereitstellt und sozusagen als "Fertigungsstraße" für den gesamten Softwareentwicklungsprozess dient. Dazu zählen zum Beispiel auch Lösungen für Security, Infrastruktur und UI.

einer Modellierungsumgebung mit den notwendigen Werkzeugen, um die fachliche Komplexität einer Applikation in speziellen Daten- und User-Interface-Modellen abzubilden.Eine Regelsprache kann nicht nur komplexe Validierungen von Eingaben abbilden, sondern auch Berechnungen.

einer Laufzeitumgebung mit vielen verschiedenen Komponenten für Clients und Server, die den gesamten Entwicklungsprozess vereinfacht. Zentrale Teile der Architektur sind dabei durchdachte UI-/UX-Konzepte für Desktop und Mobile sowie die Beachtung des Trends zu Single-Page-Webanwendungen.

Digitale Souveränität gewährleisten

Das Konzept der Trennung von Fachlichkeit und Technik gibt den Fachabteilungen bewusst Unabhängigkeit, Gestaltungshoheit und Freiheit über die eigenen Anwendungen - hin zur digitalen Souveränität. Mithilfe von Editoren haben Expertinnen und Experten in Fachabteilungen volle Kontrolle über die individuellen Anwendungen, die als Asset dauerhaft weiterentwickelt werden können.

Diese bleiben auch dann Teil der Wertschöpfung, wenn die Plattformtechnologie einen Versionssprung bekommt oder wechselt. Gleichzeitig ist bei A12 auch die IT selbstbestimmt: Es gibt die freie Wahl des Betriebsmodells - On-Premises, in der Private Cloud von mgm in einem Rechenzentrum in Deutschland oder in einer Public Cloud.

Last, but not least: Der Einsatz einer Low-Code-Plattform ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer agilen Unternehmensorganisation, in der Fachabteilungen und IT in neuen Formen Hand in Hand zusammenarbeiten. Um die damit einhergehenden Anforderungen zu meistern, ist die Begleitung durch einen erfahrenen Partner mit dem nötigen Know-how jedoch unerlässlich.

