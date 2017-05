Das Portable Document Format ist eine Erfindung von Adobe, das mit Adobe Acrobat und Adobe Reader nach wie vor die Standardprogramme zum Erzeugen, Bearbeiten und Lesen von PDFs herstellt. Doch schon vor etlichen Jahren hat die Firma das Format freigegeben, was eine Flut von alternativer PDF-Software auslöste und zudem dazu führte, dass nahezu jeder Hersteller von Office-Programmen Export- und Import-Filter in seine Produkte einbaute. Das gilt auch für Microsoft, das nach einigem Zögern PDF in Word & Co. integrierte, sowie für die Communities rund um LibreOffice und OpenOffice . Während jedoch das Erzeugen von PDFs mittlerweile problemlos möglich ist, stößt man beim Import und Umwandeln des Formats in bearbeitbare Textdokumente immer wieder auf Schwierigkeiten.

PDF in Word umwandeln mit Bordmitteln

Seit Version 2010 kann Microsoft Word über "Datei > Exportieren > PDF/XPS-Dokument erstellen" ein Dokument als PDF speichern. Aber auch der umgekehrte Weg funktioniert: Über "Datei > Öffnen" können Sie auch PDFs zur Bearbeitung in Word laden, dort bearbeiten und anschließend als DOCX oder DOC sichern. Die Konvertierung ist jedoch alles andere als perfekt. So werden etwa Texte in Grafiken nicht erkannt, da Word über kein OCR-Modul verfügt. Stattdessen behandelt die Textverarbeitung sie einfach wie ein Bild. Aber auch mit Tabellen hat das Programm seine Probleme. Zeilenabstände werden oft nicht übernommen, so dass die Seitenaufteilung nicht mehr stimmt. Zudem baut Word gerne Leerzeichen in die Texte ein, ohne dass diese tatsächlich notwendig wären. Am besten funktioniert die Konvertierung mit reinen Textdateien. Aufwendigere Dokumente müssen in den meisten Fällen mit einem externen Grafikprogramm und den Formatierungsfunktionen von Word nachbearbeitet werden.

PDF in Word umwandeln mit externen Tools

Sucht man nach Alternativen, stößt man recht schnell auf Freeware und Shareware wie Free PDF to Word DOC Converter, PDF to Word Converter oder PDF2Word Converter. Alle drei Tools erkannten zwar die Texte in den Grafiken unseres Test-PDFs und ließen auch eine Bearbeitung zu. Bei der Formatierung waren sie jedoch nicht besser als der Import-Filter von Word. Höhere Qualität lieferte PDF Converter Elite, das sämtliche Elemente originalgetreu und bearbeitbar ins Word-Format übersetzte. Die Software ist in einer sieben Tage lauffähigen Testversion erhältlich, danach muss sie für rund 80 US-Dollar erworben werden.

Eine andere Möglichkeit sind Online-Konverter, bei denen Sie Ihr PDF hochladen und die DOCX-Version anschließend entweder per E-Mail bekommen oder vom Server holen können. Ein Beispiel ist der PDF to Word Converter, der im Test nach einigen Minuten eine Mail mit einem Download-Link schickte. Leider unterliefen ihm jedoch beim Konvertieren der Grafiken mehrere Fehler. Besser machte das Smallpdf, ein Dienst, der bis zu zwei PDFs kostenlos in Word umwandelt. Wer mehr will, muss den Service zu Preisen ab 6 US-Dollar im Monat abonnieren. Dafür bekommt man jedoch ausgezeichnete Ergebnisse, inklusive Texterkennung in Grafiken.

Last but not least bietet auch Adobe einen Konvertierservice an. Laden Sie das Dokument in den Acrobat Reader und klicken Sie in der rechten Spalte auf "PDF-Datei exportieren". Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie die gewünschte Datei und das Format auswählen und die Sprache einstellen. Nach einem Klick auf "Konvertieren" müssen Sie Ihre Adobe-ID eingeben, die Sie nach einer Registrierung kostenlos bekommen. Danach können Sie verschiedene PDF-Pakete von Adobe abonnieren, der einfache Konverter kostet rund 24 Euro im Jahr.

Der PDF-zu-Word-Konverter von Adobe ist ein Online-Dienst, bei dem Sie das PDF über eine Website hochladen und nach einigen Sekunden das fertige DOCX-File von einem Server holen können. Wie man es vom PDF-Erfinder nicht anders erwartet hatte, lieferte der Service im Test perfekte Ergebnisse.