Sicherheitsmaßnahmen sollten nicht mehr als Einschränkung betrachtet werden, sondern als Wegbereiter für eine zielgerichtete IT-Sicherheit. Denn nur gemeinsam führt die Bewältigung von Herausforderungen in der Cybersicherheit zu weit besseren Ergebnissen als der Versuch, alleine auf dem Markt zu agieren. Das neue Paradigma der "Co-Security" spiegelt die Notwendigkeit wider, die aktuellen und künftigen Herausforderungen in der IT-Sicherheit gemeinsam in guten Partnerschaften zu bewältigen.

F-Secure hatte bereits in den vergangenen Jahren seine operative Tätigkeit in die Unternehmenssicherheit gestärkt und läutet mit seiner neuen Marke WithSecure nun eine neue Ära ein, bei der es um mehr geht, als nur ein Produktportfolio anzubieten. Ziel von WithSecure ist es, der führende strategische Partner für Unternehmen zu sein und messbare Ergebnisse in der Cybersecurity zu liefern, sodass Kunden und Partner ihr Business bestmöglich absichern können.

WithSecure möchte dieses Ziel mit einem Portfolio erreichen, das erstklassige Experten, innovative Ansätze sowie integrierte Technologien zur aktiven Abwehr von Angriffen vereint. Das Portfolio besteht aus cloudnativem, intelligentem Schutz für Endpoints, Cloud-Content-Schutz für Salesforce, Managed Detection and Response sowie einer breiten Palette von Consulting-Leistungen für Cybersicherheit, die immer in einem geschäftlichen Kontext funktionieren und nachweisbare Ergebnisse liefern sollen.

Heute stellt sich WithSecure im Rahmen eines Online Launch Events vor, zu dem alle Interessierten eingeladen sind.

Im Vorfeld hatte Juhani Hintikka, CEO von WithSecure, gegenüber Computerwoche betont: "Bei allem, was wir tun, glauben wir an eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit: vertrauenswürdig, ehrlich und kompetent. In einer Welt, in der Cybersicherheit wichtiger denn je ist, ermöglicht es unser Co-Security-Ansatz, digitales Vertrauen in der Gesellschaft zum Nutzen aller aufzubauen und zu erhalten".

Die Einführung von WithSecure folgt auf erste Ankündigungen im Februar 2022 zu den Plänen von F-Secure, sich in zwei separate Unternehmen aufzuspalten, um die Kundenbeziehungen, die Fokussierung und die Klarheit des Leistungsversprechens zu optimieren. F-Secure wird dabei weiterhin die Marke für den B2C-Markt sein und Sicherheitsprodukte und -services für Endverbraucher wie auch Partner anbieten.

Weitere Informationen zu WithSecure finden Sie auf der Website: www.withsecure.com.