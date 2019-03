Über 70 Prozent der Deutschen surfen am PC mit Chrome oder Firefox , die übrigen Browser spielen kaum eine Rolle. Angesichts dieser Dominanz könnte man meinen, da gäbe es kaum noch Neues zu entdecken. Das aber ist ein Irrtum, denn genutzt wird die Software von Google und Mozilla ganz überwiegend im Normal-Modus. Darin gibt es zwar auch schon einiges anzupassen, an die "experimentellen Einstellungen" reicht dies aber längst nicht heran. Das wird schon an den drastisch klingenden Hinweisen beim Starten des Power-Modus deutlich. Firefox warnt mit dem Hinweis "Hier endet möglichweise die Gewährleistung!", Google gleich in roten Großbuchstaben mit "Warning: Experimental Features Ahead!". Doch keine Sorge. Denn sowohl die Default-Einstellungen der Browser als auch Ihre persönlichen Änderungen stellen Sie schnell wieder her. Das dazu erforderliche Backup legen Sie im Nu an.

Chrome und Firefox: Persönliche Browser-Einstellungen sichern

So funktioniert die Sicherung bei Chrome: Falls gewünscht, können Sie alle Chrome-Einstellungen in der Google-Cloud speichern. Die "Synchronisierung" sorgt gleichzeitig dafür, dass alle Geräte mit den gleichen Erweiterungen, Einstellungen und Apps laufen. Die Synchronisierung schalten Sie in Ihrem Google-Konto beziehungsweise nach dem Anmelden in den Browser-Einstellungen ein und aus.

Offline lassen sich sämtliche Chrome-Einstellungen über Google Chrome Backup sichern. Das Tool starten Sie direkt ohne vorherige Installation. Ganz in Eigenregie sichern Sie das Chrome-Profil, indem Sie den Inhalt des Ordners "c:\Benutzer\ Benutzername\AppData\Local\ Google\Chrome" in die Zwischenablage kopieren und an einer sicheren Stelle abspeichern ("Benutzername" steht hier für Ihr Windows-Konto). Erscheint bei Ihnen das Verzeichnis "AppData" nicht im Windows-Explorer, klicken Sie darin oben auf den Reiter "Ansicht" und aktiveren den Eintrag "Ausgeblendete Elemente". Sowohl für die Nutzung von Google Chrome Backup als auch für die manuelle Profilsicherung muss der Chrome-Browser geschlossen sein.

Bei Firefox funktioniert das Backup ähnlich: Auch hier können Sie die Einstellungen synchronisieren ( Anleitung ), Ihr Profil über das Verzeichnis "c:\Benutzer\Benutzername\AppData\Local\ Mozilla\Firefox" manuell sichern oder das Programm MozBackup verwenden. Zum Wiederherstellen der gesicherten Einstellungen verwenden Sie entweder das jeweilige Tool oder Sie überschreiben einfach das Profilverzeichnis mit den Backup-Daten.

Die versteckten About-Befehle in der Adresszeile des Browsers

Die Browser von Google und Mozilla gleichen sich hinsichtlich ihrer Bedienung ganz wesentlich. Das gilt auch für die Menü-, Einstellen- oder Anpassen-Schaltfläche rechts oben, wahlweise mit drei Punkten oder drei Strichen gekennzeichnet. Ein Klick darauf führt Sie zu häufig verwendeten Funktionen: Dort finden Sie den Privat- beziehungsweise Inkognito-Modus für (weitgehend) anonymes Surfen, das Erstellen eines druckfreundlichen Layouts, manuell erzwungene Updates und die Groß-Kategorie "Einstellungen". Die Aufzählung sämtlicher Möglichkeiten ersparen wir Ihnen, es lohnt sich allerdings durchaus, im Mozilla-Browser einmal durch die einzelnen Rubriken zu scrollen und im Google-Pendant ganz unten auf "Erweitert" zu klicken.

Interessant ist für die weitere Betrachtung, was beim Aufrufen der Einstellungen daraufhin in der Adresszeile der Browser passiert: Firefox blendet "about:preferences" ein, Chrome "chrome://settings" (gleichbedeutend mit "about:settings"). Ähnlich verhält es sich beim Aufrufen der Add-on-Funktion, bei der Firefox "about:addons" und Chrome "chrome://extensions" (steht analog für "about:extensions") zeigt.

Und da sind wir auch schon mitten drin in den versteckten About-Befehlen, die als interne URLs fungieren. Die komplette Liste der About-Befehle sehen Sie, wenn Sie im Browser about:about eintippen. Mozilla hält aktuell 36 Befehle bereit, Google fast doppelt so viele. Dazu sei angemerkt: Wenn Sie im Internet für Firefox deutlich umfangreichere Listen finden, beziehen diese sich auf frühere Versionen. Weil Mozilla mit der Version 57 ("Quantum") Ende 2017 den Unterbau des Browsers ausgetauscht hat, funktionieren viele alte Befehle mit der aktuellen Variante nicht mehr.

Schauen Sie bitte beide Listen daraufhin durch, was Sie interessiert. Dazu ein Beispiel: Beide Browser bieten über das Kommando about:crashes ein Protokoll der Browserabstürze. Auf einem unserer Computer zeigen sich bis ins Jahr 2017 hinein bei Firefox zahlreiche Probleme und Browser-Abstürze, die dann mit einem Update dauerhaft gelöst wurden.

Des Weiteren zeigen Firefox über die Eingabe von about:support und Chrome über about:gpu detaillierte Informationen zur Hard- und Softwareausstattung Ihres Rechners.