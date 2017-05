Leser der Zeitschrift „LOGISTIK HEUTE“ und Experten der Bundesvereinigung Logistik (BVL) haben SAP zur „Besten Logistik Marke 2017“ in der Kategorie „IT für Warehouse Management“ gekürt. SAP konnte sich bereits 2016 jeweils den ersten Platz in der Kategorie IT für SCM/ERP und IT für Transport Management sichern.