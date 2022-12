Game on: Heute am 15. Dezember startet ein sportliches Großereignis. Und nein - der Autor hat die Fußball-WM in Katar nicht verschlafen. Es geht um die Darts-WM. Wie jedes Jahr treffen sich im Dezember die weltbesten Pfeilewerfer und -werferinnen, um im altehrwürdigen Alexandra Palace - dem Ally Pally - im Norden Londons ihren Weltmeister auszuspielen.

2022 können die Fans das Großereignis nicht nur im TV und auf digitalen Kanälen im Internet verfolgen. Erstmals lässt sich die Darts-WM auch im Metaverse erleben - inklusive einem eigenen virtuellen Darts-Turnier. Aufgesetzt haben das Web-3.0-Projekt der Fernsehsender Sport1 und 42Meta. Als Austragungsort für das virtuelle Sportevent wurde das Metaverse "Decentraland" ausgewählt.

Metaverse polarisiert Analysten: Zwischen "Next Big Thing" und Totgeburt

Dort hat 42Meta für Sport1 für die Dauer der Weltmeisterschaft einen "Virtual Ally Pally" unter anderem mit Fanshop, Hall of Fame und Video Walls eingerichtet. Der virtuelle Dart-Tempel im Decentraland ist während des gesamten Turniers geöffnet, Fans können ihn mit ihren Avataren rund um die Uhr besuchen.

Virtuelle Darts-Challange im Metaverse

Neben Darts-Talk mit Sport1-Kommentator Basti Schwele und Werner von Moltke, dem Präsidenten der PDC Europe, können die Fans auch selbst zu den Pfeilen greifen und an einer virtuellen Darts-Challenge teilnehmen. Dem Erstplatzierten winken zwei Tickets für das Finale der Darts-WM am 3. Januar 2023 in den realen Ally Pally in London, inklusive Flug und Übernachtung. Auch wer es am Ende nicht auf das Podest schafft, erhält zumindest einen kleinen digitalen Preis: ein kostenloses NFT in Form eines Sport1-Shirts für seinen Avatar.

Matthias Reichert, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, spricht im Zuge der Darts-WM im Metaverse von einem innovativen Projekt. "Wir schaffen einen weiteren Touchpoint mit unserer Marke, um eine besonders digitalaffine junge Zielgruppe zu erreichen", so Reichert. Es gehe darum, neue Inszenierungs- und Business-Möglichkeiten zu kreieren. "Wir wollen herausfinden, wie neue Business-Modelle entstehen können, wie sich Marken im Metaverse präsentieren und Fan-Communities in diesem Umfeld bilden können."

Jan Schwark, Co-Founder 42Meta, verweist auf vielfältige Möglichkeiten der immersiven Erweiterung physischer beziehungsweise realer Erlebniswelten mit Augmented- und Virtual-Reality- (AR/VR-)Erfahrungen. "Die Verlängerung von Sportevents in das Metaverse zählt zu den derzeit spannendsten Use Cases in diesem neuen und innovativen Medienumfeld."