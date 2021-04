Apple und Samsung sind die größten Smartphone-Hersteller auf dem Markt - so ist die Rivalität natürlich groß, denn jeder möchte das beste Smartphone bauen. Deshalb vergleichen wir das brandneue Top-Modell iPhone 12 Pro Max mit Samsungs Flaggschiff-Modell Galaxy S21 Ultra 5G.

iPhone 12 Pro Max vs Galaxy S21 Ultra: Viele verschiedene Modelle

Zunächst einmal ein Überblick über die beiden Smartphone-Generationen. Apple hat im Oktober 2020 gleich vier neue iPhone-Modelle präsentiert: iPhone 12 Mini und iPhone 12 sowie die beiden Top-Modelle iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Beide Pro-Modelle sind quasi identisch und unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihre Größe und kleine Details bei der Kamera. Von Samsungs neueste Flaggschiff-Generation gibt es drei Varianten: Galaxy S21, Galaxy S21+ und das Spitzenmodell Galaxy S20 Ultra. Alle Modelle kommen direkt mit 5G-Modem.

Specs im direkten Vergleich

Daten iPhone 12 Pro Max Samsung Galaxy S21 Uiltra Display-Technik Super Retina XDR Dynamic AMOLED 2x Display 6,7 Zoll FHD+ 6,8 Zoll, WQHD+ Pixeldichte 454 ppi 516 ppi Bildwiederholrate 60 Hertz adaptiv 10 bis 120 Hertz Hauptkamera Triple-Cam Quad-Cam Kameradetails 12 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele | Lidar 108 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 2x 10 MP Tele (3x & 10x Zoom) Video 4K 8K (4K bei allen Linsen) Frontkamera 12 MP / 4K Video 40 MP / 4K Video Maße 146,7 x 71,5 x 7,4 mm | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Prozessor A14 Bionic (5nm) Exynos 2100 (5nm) Arbeitsspeicher 6 GB RAM 12 / 16 GB RAM Speicher 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB Speicher erweiterbar? nein nein Dual-SIM ja ja Mobiles Internet 5G 5G Akku 3687 mAh 5000 mAh Preis (UVP) 1249 | 1369 | 1599 Euro 1249 | 1299 | 1429 Euro Marktstart 13.11.2020 29.01.2021

Die besten Angebote zum iPhone 12 Pro Max und Galaxy S21 Ultra

Mittlerweile kosten Android-Geräte ähnlich viel wie die iPhones - zumindest zum Marktstart. Der Vor- aber gleichzeitig Nachteil vieler Android-Handys speziell von Samsung: Der Preis sinkt bereits kurz nach Launch sehr schnell. Warten Sie beispielsweise 2 bis 3 Monate, können Sie bereits mit 30 Prozent und mehr Preisnachlass rechnen. Ein iPhone ist nach dieser Zeit bei verschiedenen Händler gerade einmal 10 Prozent günstiger - wenn überhaupt! Heißt aber auch, dass ein iPhone insgesamt wertstabiler bleibt, wodurch der Verkaufspreis entsprechend hoch bleibt. Für Samsung-Handys bekommen Sie deutlich weniger nach Gebrauch.

Preise zum jeweiligen Start (UVP):

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: 128 GB / 1249 Euro | 256 GB / 1299 Euro | 512 GB / 1399 Euro iPhone 12 Pro Max:128 GB / 1249 Euro | 256 GB / 1369 Euro | 512 GB / 1599 Euro

Größte Unterschiede zwischen Galaxy S21 Ultra und iPhone 12 Pro Max

Bekannte Android-Features fehlen

Auch wenn Apple mittlerweile einige Funktionen der Android-Konkurrenz übernommen hat - dazu gehören etwa Widgets in iOS 14 - und auch 5G als schneller Mobilfunkstandard - fehlen weiterhin wichtige Features. Beispielsweise verzichtet Apple weiterhin auf eine Always-On-Funktion um Infos wie Uhrzeit, Datum und wichtige Benachrichtigungen auf dem deaktivierten OLED-Bildschirm anzuzeigen. Auch gibt es im iPhone 12 Pro Max kein Touch ID unter dem Displays-Glas, was gerade in der aktuellen Corona-Krise eine komfortable Alternative zu Face ID beziehungsweise der Pin-Eingabe gewesen wäre. Tatsächlich soll der Fingerabdruck-Sensor im Display im iPhone 13 nächstes Jahr kommen.

Display: S21 Ultra hochauflösender und mit 120 Hertz

120 Hertz:Außerdem bleibt Apple selbst bei seinen Pro-Modellen bei einer Standard-Bildwiederholrate von 60 Hertz, während das Galaxy S21 Ultra eine Frequenz von bis zu 120 Hertz unterstützt. Dadurch sehen Animationen viel flüssiger aus und Navigieren durch das Menü oder Scrollen durch Webseiten und Apps wie Instagram sind geschmeidiger. Die hohe Bildwiederholrate bringt also nicht nur einem Gamer etwas, sondern auch tatsächlich dem Normalnutzer. Dass 120 Hertz auch bei Smartphone-Displays sinnvoll ist, hat Apple ebenfalls erkannt. Denn aktuellen Gerüchten zufolge, soll das nächste iPhone 120 Hertz bieten. Weil der Bildschirm die Bildwiederholrate außerdem automatisch je nach Szenario anpasst, müssen Sie auch keine Bedenken wegen einer stark reduzierten Akkulaufzeit haben.

Der Bildschirm des Galaxy S21 Ultra ist mit 6,8 Zoll nur minimal größer als der des iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll. Allerdings löst das S21 Ultra höher auf, weshalb auf die Pixeldichte mit 516 gegenüber 454 ppi deutlich höher ist. In der Praxis erkennen Sie aber bei beiden Modellen keine einzelnen Pixel, Inhalte sind knack scharf!

iPhone mit dickem Display-Rand: Das iPhone ist so gut verarbeitet, dass man fast keinen Übergang von Rahmen zu Display spürt, es sieht schon fast so aus, als wäre das Handy aus einem Block. Auch wenn der Bildschirm die gesamte Vorderseite einnimmt, ist der Rahmen etwas dicker als beim Galaxy S21 Ultra. Hier sind außerdem die Display-Seiten leicht gebogen, was die Bedienung sehr smooth macht.

Notch vs. Punch-Hole:Apple setzt wie gewohnt auf eine breite Notch an der Oberseite des iPhone 12 Pro Max, in der die Frontkamera sowie Sensoren unter anderem für die Gesichtserkennung Face ID stecken. Dass dafür jedoch keine Notch mehr nötig ist, beweist etwa Huawei mit dem Mate 40 Pro, das mit einem Punch-Hole-Design kommt und ebenfalls eine Selfie-Kamera sowie der Sensor für die 3D-Gesichtserkennung bietet.

iPhone 12 Pro Max punktet mit langer Update-Garantie

Was Software-Updates betrifft, hat Apple gegenüber jedem anderem Smartphone-Hersteller, der Android als System verwendet, die Nase vorn. Denn Apple garantiert fünf Jahre lang Update-Support für seine iPhones. Samsung ist mittlerweile immerhin schon soweit, dass seine aktuellen Modelle drei Jahre mit Android-Updates versorgt werden - und dazu gehört natürlich auch das Galaxy S21 Ultra. Ein zusätzliches Jahr bekommt es sogar noch Sicherheitsupdates.

Kamera im Galaxy S21 Ultra bietet mehr Möglichkeiten

Apple ist bekannt dafür, Technik in seinen iPhones über Jahre hinweg eher zu verbessern, statt völlig neue Dinge zu probieren. Alle paar Jahre kommen dann erst wieder Highlights, die in der Apple-Welt völlig neu sind. So übernimmt Apple die Triple-Cam des Vorgängers nahezu unverändert. Neu beim iPhone 12 Pro Max: Das Teleobjektiv bietet erstmals 65 statt 55 mm (also 2,5 statt 2-fachem Zoom) und dadurch einen bis zu 12-fachen statt 10-fachen digitalen Zoom. Nur das Max-Modell bietet außerdem eine optische Bildstabilisierung per Sensor Shift. Das Modell "Max" erhält außerdem einen neuen Sensor mit 1,7 µm Pixeln, der deutlich lichtstärker ist – laut Apple um 87 Prozent. Der LiDAR-Sensor ist exklusiv bei den iPhone-Pro-12-Modellen und iPad Pro verfügbar. Interessant ist er vor allem für AR-Anwendungen und Spezial-Apps, allerdings unterstützt er auch den Autofokus der Kamera.

Wer noch etwas mehr Spaß mit der Kamera haben möchte, greift eher zum Galaxy S21 Ultra. Sie können nicht nur 100-fach digital zoomen, um etwa den Mond zu fotografieren, was erstaunlich gut funktioniert. Sie können auch den Regiemodus nutzen, mit dem Sie alle drei Kameras gleichzeitig bedienen und zwischen ihnen wechseln können. Außerdem ist wieder der Single-Take-Modus an Bord, der automatisch verschiedene Aufnahmen produziert: Gleichzeitig macht die Kamera etwa ein Weitwinkelfoto, nimmt ein kurzes Video auf, macht eine Slow-Motion-Aufnahme und ein Schwarzweiß-Foto. Sehr praktisch und sehr spaßig. Darüber hinaus kommen Sie 8K-Videos aufzeichnen, das iPhone 12 Pro Max kann maximal 4K.

Ab Werk nehmen Sie mit der 108-Megapixel-Kamera Fotos mit 12 Megapixeln auf, wodurch 9 Pixel zu einem Pixel werden. Jedes Pixel hat so eine Größe von 2,4 µm - rund 70 Prozent größer als beim Galaxy S10 (1,4 µm) und auch deutlich größer als beim iPhone 12 Pro Max (1,7 µm). Dadurch beinhaltet jedes Pixel mehr Bild- und Lichtinformationen.

Grundsätzlich machen Sie sowohl mit dem iPhone als auch dem Galaxy-Modell qualitativ sehr hochwertige Bilder, die unter fast allen Bedingungen performen!

Leistung ist relativ ausgeglichen

Im High-End-Bereich finden Sie kein langsames Smartphone mehr. Die CPUs sind so stark, dass sie kaum an ihre Grenzen kommen und auch die verbauten Arbeitsspeicher haben noch Kapazitäten, auch wenn Sie mehrere Apps gleichzeitig nutzen oder Spiele zocken. In der Praxis laufen beide Geräte und Systeme schnell und ruckelfrei. Sowohl Apple als auch Samsung verbauen in jedem iPhone-12-Modell und Galaxy-S21-Gerät ihren jeweils aktuellen Prozessor: Bei Apple ist es der A14, bei Samsung der Exynos 2100.

Wenn wir uns die Benchmarks ansehen, dann stellen wir fest, dass die Geräte relativ gleich stark sind. Im Anutu-Benchmark etwa, der die CPU, GPU, den RAM und die Nutzererfharung einbezieht, hat der Exynos 2100 minimal die Nase vorn. Schauen wir uns jedoch die reine CPU-Leistung an mit dem Geekbench, dann liegt der A14-Chip sowohl im Single-Core- als auch im Multi-Core-Test vor dem Exynos 2100.



Zur Verdeutlichung: Im Geekbench Single-Core-Test erreicht das iPhone 12 Pro 1596 Punkte, das Galaxy S21 Ultra nur 1099 Punkte. Auch im Multi-Core-Test wird der Leistungsvorsprung des A14-Chips deutlich: 4128 gegen 3671 Punkte.



Der Vorteil von Apple: Beim iPhone-Hersteller stammt alles aus einem Haus, wodurch Hard- und Software Hand in Hand gehen und besser aufeinander abgestimmt sind als bei Android-Geräten. Und das resultiert in starken Benchmark-Ergebnissen. Im Endeffekt können Sie iPhones durch diese Optimierung sowie die lange Update-Garantie länger nutzen.

Galaxy S21 Ultra unterstützt S Pen

Bislang war der S Pen der Galaxy-Note-Reihe vorbehalten, die den S Pen direkt im Gehäuse verstaute. Jetzt können Sie den S Pen erstmals auch mit einem Modell der S-Serie nutzen, wenn auch nur mit dem Spitzenmodell Galaxy S21 Ultra. Der S Pen ist aber nicht inklusive und steckt auch nicht direkt im Gehäuse des Smartphones. Sie können den Stift einzeln erwerben und zusammen mit einer speziellen Hülle nutzen. Der S Pen ist größer als der aus dem Galaxy Note und sitzt seitlich am Smartphone im Case.

Gerade bei einem solch großen Display hat eine Stiftfunktion durchaus seine Daseinsberechtigung, für Nutzer, die gerne handschriftliche Notizen machen oder auch gerne zeichnen.

Fazit: iPhone 12 Pro (Max) oder Galaxy S20 Ultra - Was ist besser?

Das iPhone 12 punktet mit sehr langer Update-Garantie von fünf Jahren, einer hohen Performance, smoother Bedienung und hohem Wiederverkaufswert. iPhones sind generell sehr solide Smartphones mit klarer Design-Linie und Technik, die teilweise altbewährt, aber stetig weiter entwickelt wird. Allerdings fehlen sinnvolle Funktionen wie ein Fingerabdruck-Sensor (im Display), ein 120-Hertz-Display oder auch die Always-On-Funktion. Diese Features sollen erst im nächsten iPhone kommen - und da haben Android-Geräte sicher schon wieder ganz andere Techniken am Start, die Trend werden.

Bei vielen Android-Smartphones - so auch beim Galaxy S21 Ultra - spielen die Hersteller mit neuen Techniken und Funktionen, um aus der Masse hervorzustechen. Dazu gehört auch das "Zahlen-Flexen" mit 108 Megapixeln und 100-fachem Zoom. Allerdings haben Sie mit Android den großen Vorteil, flexibler zu sein, was beispielsweise alleine den Datenaustausch mit anderen Geräten angeht. Außerdem haben Sie sinnvolle Features an Bord wie das 120-Hertz-Displays, den Fingerprint-Sensor im Display oder Reverse Charging. Und Sie profitieren von niedrigeren Preisen. Wenn Sie also eines der besten Android-Handys suchen, sind Sie mit einem Galaxy S21 Ultra richtig beraten.

Weil das Galaxy S21 Ultra also mehr Features und Möglichkeiten bietet, ist es das bessere Handy. Wer aber beispielsweise schon einige Apple-Produkt besitzt und sich in im Apple-Eco-System aufhält, der wird mit dem iPhone 12 Pro Max mehr Freude haben. Aber nur, wer aktuell ein eher älteres iPhone-Modell besitzt. Der Wechsel vom iPhone 11 Pro auf das 12 Pro lohnt sich nicht, dafür gibt es zu wenige Neuerungen. Erst das iPhone 13 wird mit vielen neuen Features wieder interessant, weshalb wir Ihnen auch Gründe zusammengefasst haben, die iPhone-12-Reihe zu überspringen und auf das iPhone 13 zu warten. (Macwelt)