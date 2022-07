Wie die Fifa im Rahmen einer Pressemitteilung erklärt, soll bei der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 erstmals eine semi-automatisierte Abseitstechnologie zum Einsatz kommen. Damit will der Fussballweltverband bei seinem Flaggschiff-Event für "schnellere, akkuratere und reproduzierbarere" Abseitsentscheidungen sorgen. Die Technologie setzt dabei auf zahlreiche Kameras, künstliche Intelligenz und einen Sensor im Spielball:

Schon bei der letzten Fussballweltmeisterschaft in Russland setzte die Fifa auf den Videoassistenten (VAR), um die Schiedsrichter in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Diese Technologie hat der streitbare Verband nun zu seiner "Semi-Automated Offside Technology" (SAOT) weiterentwickelt.

Die SAOT-Workflows und vernetzte Bälle wurden bereits bei zahlreichen Turnieren getestet, etwa dem Arab Cup 2021 und der Klub-Weltmeisterschaft 2021. Die bei Online- und Offline-Tests gesammelten Daten wurden vom MIT Sports Lab analysiert und validiert. Weitere Einblicke in die technologischen Möglichkeiten von Multi-Kamera-Tracking-Systemen steuerte ein Forschungsteam der ETH Zürich bei.

Dabei betont Pierluigi Collina, Chairman des Fifa Refereees Committee, eindrücklich, dass es nicht darum gehe, Schiedsrichter zu ersetzen, sondern deren Entscheidungsfindung mit Technologie zu unterstützen:

