adesso, Gewinner in der Größenklasse der Firmen mit über 1000 Mitarbeitern, stand vor zwei Jahren schon ganz oben auf dem Podest. Damals beschäftigte der IT-Dienstleister 1700 Mitarbeiter in Deutschland, heute sind es hierzulande 2700 und weltweit 4000 Menschen. Das starke Wachstum fordert Dirk Pothen, der als Vorstandsmitglied unter anderem für Personal zuständig ist. Um die mittelständisch geprägte Kultur zu bewahren und transparent zu kommunizieren, baut adesso auf Führungskräfte als Multiplikatoren, die Werte vorleben und weitergeben. Für Pothen selbst bedeutete das unter anderem, dass er die Mitarbeiter in den ihm zugeordneten Niederlassungen im vergangenen Jahr zu 25 Frühstücken eingeladen und sich mit ihnen ausgetauscht hat.

Auch andere Great-Place-to-Work-Sieger wie msg mit Hauptsitz in Ismaning bei München und 20 weiteren Standorten setzen auf Führungsnähe: So stellen sich die Top-Manager im monatlichen "Partner-Café" regelmäßig den Fragen der insgesamt über 8000 Mitarbeiter, die auch die Agenda bestimmen.

Bei Daimler TSS, der Ulmer Digitalisierungstochter des schwäbischen Autokonzerns, treffen sich alle 1200 Mitarbeiter einmal im Jahr zum Strategie-Jour-fixe, auch andere interdisziplinäre Formate wie die "Fail'n’'tandUp Night" stärken den Austausch.

Cross-Mentoring Projekt in Köln

Über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinweg engagieren sich die ausgezeichneten Arbeitgeber. Adobe Deutschland unterstützt das Engagement der Mitarbeiter für wohltätige Organisationen, indem es den Spendenbetrag verdoppelt.

TK-Anbieter NetCologne nahm 2019 an einem firmenübergreifenden Mentoringprojekt in Köln teil, um weibliche Talente zu fördern und mittelfristig den Frauenanteil in den beteiligten Unternehmen zu erhöhen.

