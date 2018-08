Telefonanschluss mit in den Urlaub nehmen Im Gegensatz zu ISDN oder einem analogen Festnetzanschluss können Sie Ihren VoIP-Anschluss auch mit in den Urlaub nehmen. Als Kunde bei einem unabhängigen VoIP-Provider (Sipgate, Easybell oder andere) benötigen Sie nur einen Internetzugang und einen entsprechenden SIP-Client, der in den meisten einigermaßen aktuellen Smartphones bereits mit an Bord ist. Als Telekom-Kunde haben Sie erst einmal keine Möglichkeit, von einem beliebigen Internetanschluss – etwa den an Ihrem Urlaubsort – über Ihre heimische VoIP-Telefonnumer zu telefonieren. Denn die Telekom erlaubt VoIP-Gespräche nur aus dem eigenen Netz. Wer jedoch zu Hause anstelle des Telekom-Routers eine Fritzbox betreibt, kann über sein Smartphone eine VPN-Verbindung zu dieser Fritzbox herstellen. Dazu muss Ihre Fritzbox über eine öffentliche IPv4- Adresse verfügen, was jedoch an einem Telekom-Anschluss durch dessen Dual-Stack-Anbindung grundsätzlich gegeben ist. Entsprechende Anleitungen zur Einrichtung einer VPN-Verbindung vom Smartphone (iOS, Android) zur Fritzbox liefert Hersteller AVM in seinem VPN-Serviceportal unter https://avm.de/service/vpn/uebersicht. Wenn Sie das nächste Mal von außerhalb über Ihre Telekom-Festnetznummer telefonieren möchten, starten Sie zunächst die VPN-Verbindung zur Fritzbox und öffnen dann die Fritzapp Fon. Die Fritzbox bindet dann das Smartphone so ein, als wäre es mit dem WLAN zu Hause verbunden.