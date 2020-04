Die Mai-Ausgabe von TecChannel Compact bringt Ihnen in Form zahlreicher Hintergrund- und Ratgeber-Beiträge alles Wissenswerte zu den Themenkomplexen Cloud und Datacenter näher. Neben aktuellen Trendthemen wie Hybrid-Cloud-Infrastrukturen und den ökologischen Aspekten von Rechenzentren beschäftigt sich das Heft auch ausführlich mit technischen Fragestellungen - etwa, warum Subscription-Geschäftsmodelle Software as a Service brauchen. Natürlich kommen dabei auch diverse aktuelle Lösungen namhafter Anbieter nicht zu kurz - unter anderem nehmen wir SAPs Data Warehouse Cloud, IBMs Cloud Pak for Security und Microsoft Teams eingehend unter die Lupe.

Das Ratgeber-Kapitel der aktuellen TecChannel-Compact-Ausgabe widmet sich den zahlreichen Alltags-Herausforderungen in Sachen Cloud und Datacenter: Hier erfahren Sie unter anderem, was es bei der Kombination verschiedener Cloud-Lösungen zu beachten gilt, wie Sie Legacy-Anwendungen in die Cloud überführen, was Sie von IT Service Management in der Cloud haben oder auch wie Sie Ihr Datacenter für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz fit machen. Natürlich kommt auch das Thema IT Security dabei nicht zu kurz: Dem hochkomplexen Thema der IT-Sicherheit in der Cloud haben wir ein eigenes Kapitel gewidmet - inklusive konkreter Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus klären wir Sie darüber auf, wie sicher eine Cloud-Strategie mit Hyperscalern ist, ob Telefonieren über die Cloud wirklich sicher ist und vermitteln Ihnen alles Wissenswerte zur deutschen, beziehungsweise europäischen Cloud-Initiative Gaia-X.

Diese Themen erwarten Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 05/2020:

Cloud Computing

Clouds kombinieren: Das sind die Vorteile

Cloud und On-Premises im Vergleich

Enterprise Workloads: Vom RZ in die Cloud

Managed Services im Alltag sinnvoll einsetzen

Datacenter

Rechenzentren und Cloud verschmelzen

Datacenter für Künstliche Intelligenz ausrüsten

Dedizierte Infrastruktur für sensible Workloads

Das Potenzial von Serverless Computing

Sicherheit

Cloud und Compliance in Einklang bringen

Security-Risiken bei Hyperscalern und SDDC

Sicherheitsfragen rund um die Cloud-Telefonie

Gaia-X: Status Quo der europäischen Cloud

