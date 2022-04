Die Zukunft der IT-Infrastruktur liegt in der Flüssigkühlung - und sie ist grün. Denn Flüssigkühlung in Rechenzentren ist eine nachhaltige Lösung, die die Umwelt schont und die Gesamtkosten des Betriebs (TCO) senkt. IT-Experten auf der ganzen Welt setzen bereits auf die immensen Vorteile der Flüssigkühlung. Analysten prognostizieren für das Marktsegment bis 2027 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 24,8 Prozent.

Zu den führenden Entwicklungen in diesem Bereich gehört die so genannte Cold-Plate-Flüssigkühlung. Server mit diesen Kühlungssystemen können den Stromverbrauch von Rechenzentren im Vergleich zu herkömmlichen luftgekühlten Rack-Servern um 45 Prozent senken. Die Cold-Plate-Flüssigkühlungstechnologie, wie sie in dem gemeinsam von Inspur Information und JD Cloud entwickelten Server ORS3000S zum Einsatz kommt, verbessert die Effizienz der Wärmeableitung um 40 Prozent.

Cool bleiben und Strom sparen

Erreicht wird die hohe Effizienz durch ein zentralisiertes Stromversorgungsdesign, das die Anforderungen einer Multi-Node-Stromversorgung erfüllen kann, sodass sie während des gesamten Betriebs aufgrund der optimierten Leistungsbilanz mit höchster Effizienz arbeitet. Dies führt insgesamt zu einer Effizienzsteigerung von 10 Prozent im Vergleich zu einer dezentralen Stromversorgung. Diese Effizienz zeichnet einen leistungsstarken, effizienten und umweltfreundlichen Server aus.

Der ORS3000S kommt in den Rechenzentren von JD Cloud umfassend zum Einsatz, um den Cloud-Services-Provider bei großen Shopping-Events mit zuverlässiger Rechenleistung zu unterstützen. Der Server bot dabei eine Leistungssteigerung zwischen 34 und 56 Prozent bei gleichzeitiger Minimierung der Power Usage Effectiveness (PUE), der Kohlenstoffemissionen und des Energieverbrauchs. Die Flüssigkühlung hat sich hier als die beste Lösung für ökologische Nachhaltigkeit, Leistungsfähigkeit und Kostenreduzierung erwiesen.

Bahnbrechende Technologien zur Flüssigkühlung

Der IT-Technologiehersteller Inspur Information hat bahnbrechende Technologien im Bereich der direkten und indirekten Kühlung entwickelt, indem er eine Vielzahl von Wärmeleitungstechnologien wie Phasenwechsel-Temperaturgleichmäßigkeit, Mikrokanal-Kühlung und Immersionskühlung in seine flüssiggekühlten Designs integriert hat. Dies hat zu einer Optimierung der Gesamtenergieeffizienz der Kühlsysteme zwischen 30 und 50 Prozent geführt. Dieser Wert setzt sich aus Verbesserungen der Kühlung im gesamten Serverdesign zusammen, einschließlich eines Mikro-/Nanokavitäten-, Phasenwechsel- und gleichmäßigen Temperaturdesigns für Hochleistungskomponenten wie die CPU und die GPU. Das Ergebnis ist eine Wärmeableitungsleistung, die um 150 Prozent effektiver ist als bei herkömmlichen Luftkühlungstechnologien.

Effizienz und Nachhaltigkeit beginnen bereits im Werk

Inspur Information hat nicht nur umweltfreundliche Technologien in seine Server integriert, sondern auch eine der weltweit größten Produktionsstätten für flüssiggekühlte Rechenzentren mit einer jährlichen Produktionskapazität von 100 000 Servern errichtet. Dazu gehört eine intelligente Produktionslösung mit Flüssigkühlung, die die gesamte Wertschöpfungskette von Forschung und Entwicklung, Tests und Lieferung für die Massenproduktion von flüssiggekühlten Cold-Plate-Rackservern umfasst. Das Ergebnis ist ein PUE-Wert für Rechenzentren von weniger als 1,1 bei einem Lieferrhythmus von nur 5 bis 7 Tagen.

Die flüssiggekühlten Cold-Plate-, Heatpipe- und Immersionsprodukte von Inspur Information kommen auf der ganzen Welt zum Einsatz. So kann das Unternehmen praktische Komplettlösungen für flüssiggekühlte Rechenzentren anbieten, einschließlich der primären und sekundären Flüssigkeitskühlkreisläufe und der Kühlmittelverteilungseinheit (CDU). Diese Komplettlösung ermöglicht einen Flüssigkühlkreislauf für alle Leitungswege in Rechenzentren mit einem Gesamt-PUE-Wert von weniger als 1,1. Inspur hält mehr als 100 Kernpatente im Bereich der Flüssigkühlung und hat an der Entwicklung von technischen Standards und Testspezifikationen für flüssiggekühlte Cold-Plate- und Immersionsprodukte in Rechenzentren mitgewirkt.

Inspur Information setzt sich weiter für die rasche Entwicklung der Flüssigkühlungsbranche und die groß angelegte Anwendung innovativer Flüssigkühlungstechnologien ein. Da immer mehr Rechenzentren gebaut werden, werden auch immer mehr Lösungen benötigt, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Die Flüssigkühlung ist das beste Mittel, das uns zur Verfügung steht, um weiterhin innovativ und umweltfreundlich zu arbeiten.