Multi-Cloud-Computing, Container, Microservices, DevOps, Lift-and-Shift, Streaming-Analytics, Edge-Computing, Infrastructure-as-Code und vieles mehr - die IT-Welt ist mit Schlagwörtern überhäuft. Das ist nicht neu, doch im Gegensatz zu vielen früheren Trends geht es diesmal nicht nur darum schnellere oder leistungsstärkere Systeme "an den Mann zu bringen", sondern es geht um mehr - viel mehr sogar. Im Fokus stehen heute die Businessaspekte, denn statt um Rechengeschwindigkeit und Speicherplatz geht es um die zentrale Frage: Wie lässt sich die IT so umgestalten, dass sie die wechselnden Anforderungen der Fachbereiche sowohl inhaltlich, als auch zeitgerecht erfüllen kann. Der hierzu verwendete Begriff der "Anwendungsmodernisierung" verharmlost die gewaltigen Veränderungen, denen die IT durch neue Architekturen, Topologien, Technologien und Prozesse derzeit ausgesetzt sind.

Neue Anwendungen: Small is Beautiful

Beispiel Microservices. Viele klassische Anwendungen sind umfangreiche monolithische Blöcke, an denen schon die geringsten Änderungen zu gravierenden unvorhergesehenen Folgeschäden führen können. Moderne Anwendungen bestehen aus der Kombination von kleinstmöglichen Komponenten - den Microservices - die in Repositories abgelegt sind und auf die jeder Entwickler Zugriff hat. Das beschleunigt die Anwendungsentwicklung ganz gewaltig - und damit vor allem die Reaktionsgeschwindigkeit auf neue Geschäftsanforderungen. "Durch das Trennen der Applikationen in immer kleinere Funktionsblöcke, die als Microservices wiederverwendet werden können, sowie durch die Einbindung von Cloud-basierten Funktionalitäten, ergeben sich neue Herausforderungen bei der Integration. Dies betrifft sowohl das Auffinden dieser Services in einem Repository, als auch die Vernetzung der unterschiedlichen Techniken (APIs, Events, vorgefertigte Konnektoren etc.) in einer einzigen Lösung mittels einer einheitlichen Oberfläche", erläutert Peter Brabec, Hybrid Cloud Integration Sales Leader bei IBM die neuen Möglichkeiten.

Cloud, DevOps, DevSecOps – wie passt das zusammen?

Aber nicht nur bei der Anwendungssoftware werden klassische Modelle auf den Kopf gestellt, auch bei den Plattformen und Nutzungsformen "häutet" sich die IT-Welt derzeit. Anfangs war Cloud-Computing nur das Verschieben von geschäftsunkritischen Anwendungen. Kostenvorteile waren dabei das Hauptmotiv. Heute bieten Containerisierung, Serverless und Infrastructure-as-Code völlig neue Topologien und Anwendungsmöglichkeiten. Und last but not least: Open Source. In fast jeder neuen Software werden heute Open Source-Komponenten integriert. Auch das beschleunigt die Entwicklung und die Anpassung an veränderte Anforderungen.

Das alles hat aber auch immense Auswirkungen auf die IT-Sicherheit. DevOps - also der Kreislauf von Entwicklung, Testen, Deployment, Feedback und Anpassung - ist inzwischen zu DevSecOps geworden, bei dem Security by Design zum integralen Bestandteil dieses Ablaufs geworden ist. Auch hier gilt: Was verbirgt sich hinter diesen Schlagwörtern? Wie lassen sich diese Methoden in gewachsene und etablierte IT-Strukturen einführen? Und letztlich muss man dabei auch immer die Kosten und die Zeitaufwände im Auge behalten. Fragen über Fragen also!

Ein Tag und viele Antworten

Um den IT-Verantwortlichen aufzuzeigen, welche Entwicklungen es derzeit konkret gibt, wie sich bestehende Systeme und Strukturen auf die neuen Möglichkeiten und Lösungen umstellen lassen und vor allem, welche immensen Vorteile sich dadurch ergeben, veranstaltet IBM am 16. September ein kostenloses Online-Forum. Unter dem Titel "IBM Forum Anwendungsmodernisierung" hat das Unternehmen einen Tag voller Highlightens zusammengestellt.

Zu den einzelnen Beiträgen gehören unter anderen:

Welche Möglichkeiten ergeben sich aus der Cloud-Nutzung?

Wie die Evolution der Integrationstechniken hilft Anwendungen zu modernisieren

Plattformunabhängigkeit mit Red Hat OpenShift

DevSecOps - mit Sicherheit immer noch DevOps

Hinzu kommen interaktive Breakout Sessions und umfangreiche Diskussionsmöglichkeiten, um ganz gezielt auf die Fragen der Teilnehmer eingehen zu können.

Informationen aus erster Hand

Zu den Referenten des Forums gehören erfahrene IBM-Experten, denen alle gegenwärtigen IT-Probleme aus ihrer praktischen Arbeit vertraut sind - die aber auch wissen, welche Lösungen es im Einzelfall gibt. Hierzu gehören unter anderen Florian Deter, Cloud Application Leader DACH. ""Jede Investition in Technologie muss einen signifikanten und messbaren Wertbeitrag zum Geschäft liefern. Eine erfolgversprechende Applikationsmodernisierungsstrategie schaut deswegen nicht nur auf die zukünftigen Betriebs- und Wartungskosten, sondern vor allem darauf, wie zukünftige und existierende Geschäftsmodelle effektiver, schneller und kundenzentrischer bedient werden können", lautet die Kernbotschaft von seinem Beitrag.

Sein Kollege Marius Merkel, Brand Leader Hybrid Cloud Integration, IBM Deutschland, sieht das ähnlich. "Die Modernisierung Ihrer Anwendungen bietet einen enormen Geschäftsnutzen für Ihr Unternehmen und liefert gleichzeitig eine kontinuierliche digitale Transformation - für die IT und auch für diverse Fachbereiche. Anwendungsmodernisierung bedeutet Innovation und Effizienzsteigerung im Kern Ihres Geschäfts. Sie versetzen sich in die Lage, dass bestehende und neugeschaffene Leistungen schneller in den Markt getragen werden können. Gleichzeitig verändern Sie die Erfahrung Ihrer IT Teams, indem Anwendungen durch die Einführung einer Cloud-nativen Architektur und Containerisierung effizienter erstellt und betrieben werden können und eine moderne Architektur die Flexibilität der eigenen Unternehmung wesentlich steigert", gibt er als Grund an, warum die CIOs sich zu diesem Forum anmelden müssen.

Ergänzt werden die IBM-Präsentationen mit Kundenberichten, in denen diese darüber berichten, wo bei ihnen der "Schuh gedrückt hat" und auf welches "Schuhwerk" sie umgestiegen sind.