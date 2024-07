Auf einen Blick

Pro Umweltfreundlich

Auswechselbare Komponenten

Klang “okay” Kontra Schlechte Geräuschunterdrückung

Fehlerhafte und funktionsarme App

Fragwürdige Passform

Hoher Preis

Fazit Das Umweltbewusstsein von Hersteller Fairphone ist beeindruckend und verdient Respekt. Aber leider bringt der erste Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer eine lange Liste von Problemen und Unzulänglichkeiten mit. Der Klang ist in Ordnung, das ist jedoch einer der wenigen Pro-Punkte an den Fairphone Fairbuds. Wir hoffen, dass Fairphone den eingeschlagenen Weg fortsetzen wird und die Mängel bei der nächsten Kopfhörer-Generation behebt.

Es ist sehr schwierig, diesen Produkttest zu schreiben, denn die Nachhaltigkeitsbemühungen von Fairphone sind bewundernswert und verdienen allen Respekt. In einer Zeit, in der wir mit Ressourcen haushalten müssen und uns Verschwendung nicht mehr leisten können, ist der Ansatz von Fairphone vorbildlich und ein großer Schritt in die Richtung, die die gesamte Branche einschlagen muss.

Die Produkte von Fairphone werden überwiegend aus recycelten oder wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Sie sind fair gehandelt und so weit wie möglich umweltbewusst hergestellt. Außerdem ist die überwiegende Mehrheit der Komponenten austauschbar, um die Langlebigkeit zu erhöhen und Abfall zu vermeiden.

Ich ziehe meinen Hut vor diesem Unternehmen und wünsche mir wirklich, dass die Fairphone Fairbuds ein gutes Produkt wären. Aber das sind sie leider nicht. Ganz im Gegenteil, die Bluetooth-Kopfhörer haben eine lange Liste an Mängeln und Schwächen. Die Probleme beginnen schon beim Auspacken. Das Ladeetui ist ziemlich groß (6,2 x 6,2 x 2,5 Zentimeter) und schwer (70 Gramm). Auch die Kopfhörer selbst sind klobig. Sie bringen jeweils sechs Gramm auf die Waage.

Schlechte Passform

Die Passform ist nicht sonderlich gut. Ganz gleich, welchen der drei Silikon-Aufsätze ich wähle, die Kopfhörer sitzen nicht so fest oder bequem in den Ohren, wie ich es mir wünschen würde. Das gilt sowohl für meine größeren Ohren als auch für die kleineren Ohren der anderen Familienmitglieder.

Die Touch-Bedienung ist ebenfalls wenig beeindruckend. Beim Testen kam es zu zahlreichen Fehlern, insbesondere beim dreifachen Tippen und Streichen, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen. In der zugehörigen App ist es leider nicht möglich, die Touch-Gesten zu ändern. Sie müssen sich mit den Standardeinstellungen zufrieden geben.

Die zugehörige App ist sehr funktionsarm. Es gibt Informationen über den Batteriestand des Kopfhörers und einen (begrenzten) Equalizer, aber das war's auch schon. Es gibt keine Möglichkeit, die Geräuschunterdrückung einzustellen, keine "Finde meine Kopfhörer"-Funktion, kein automatisches Starten/Stoppen der Wiedergabe, wenn Sie die Kopfhörer in die Ohren stecken, oder andere intelligente Funktionen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ist die App auch noch fehleranfällig und hat große Probleme, die Kopfhörer zu finden bzw. mit den Kopfhörern verbunden zu bleiben.

Fragwürdige Klangqualität, schlechte Geräuschunterdrückung

Der Klang ist auch nicht besonders gut. Bestenfalls kann man ihn als "okay" bezeichnen. In Anbetracht des Preises von 149 Euro bekommen Sie hier jedoch keinen guten Deal. Die Bässe sind schwach, die Mitten undeutlich und die Höhen abgemagert und stumpf. Der Sound ist ziemlich unsauber und blechern. Bis zu einem gewissen Grad lässt sich das durch eine Feinabstimmung des Equalizers beheben, aber nicht vollständig.

Die Rauschunterdrückung ist geradezu lausig. Der Unterschied zwischen eingeschalteter und ausgeschalteter Rauschunterdrückung ist äußerst gering. Auch die Qualität der Telefongespräche ist mangelhaft. Verrauscht, abgehackt und mit schlechtem Klang sowohl für den Anrufer als auch für den Angerufenen. Die Akkulaufzeit ist gut, aber mit 6 Stunden pro Ladung und 26 Stunden insgesamt liegt sie etwas hinter der Konkurrenz zurück.

Preis und Verfügbarkeit

Im Online-Shop des Hersteller sind die Fairbuds in den Farben Schwarz und Weiß für 149 Euro erhältlich. Online-Händler Amazon hat die Fairbuds ebenfalls zum Preis von 149 Euro im Angebot.

Sollten Sie die Fairphone Fairbuds kaufen

Es tut weh, das zu sagen, aber die Fairbuds sind die schlechtesten Kopfhörer, die ich seit langem getestet habe. Lediglich der Umweltgedanke des Herstellers hält mich davon ab, die Fairbuds mit nur einem von fünf Punkten zu bewerten. Der nachhaltige Ansatz ist wichtig und bringt den Kopfhörern so einen zusätzlichen Punkt ein. Ich hoffe, dass Fairphone diesen Weg weiterverfolgt und bei der nächsten Kopfhörer-Generation so viele Mängel wie möglich behebt. Ich würde ihrem nächsten Kopfhörer gerne eine Kaufempfehlung aussprechen. Für die Fairbuds kann ich das jedoch leider nicht tun. Für 149 Euro bekommen Sie hier keinen guten Deal.

Spezifikationen

Produkt: Fairphone Fairbuds

Getestet: Mai 2024

Hersteller/Kontakt: Fairphone, fairphone.com

Konnektivität: Bluetooth 5.3

Systemvoraussetzungen: iOS oder Android

Begleit-App: Ja

Aktive Geräuschunterdrückung: Ja

Freisprecheinrichtung: Nein

Sprachsteuerungsunterstützung: Ja

IP-Zertifizierung: IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)

Farben: Weiß und Schwarz

Gewicht (zwei Kopfhörer): 12 Gramm

Gewicht der Ladebox ohne Kopfhörer: 70 Gramm

Größe der Ladebox: 6,2 x 6,2 x 2,5 Zentimeter

Akkulaufzeit nur Musik insgesamt: 26 Stunden

Akkulaufzeit nur Musik pro Ladung: 6 Stunden

Kabelloses Laden der Box: Nein

Preis: 149 Euro bei Fairphone

Bewertung: 2 von 5

