Die Digitalisierung der Unternehmenslandschaft schreitet unaufhaltsam voran und führt zu einem tiefgreifenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Neue Technologien helfen, die Prozesse in Firmen aller Größe grundlegend zu revolutionieren. Das Spektrum reicht dabei von Cloud Computing und Big Data über das Internet der Dinge, maschinelles Lernen und Automatisierung bis hin zu sozialen Netzwerkdiensten und mobilen Anwendungen. Zweifelsohne bieten die neuen Technologien zahlreiche Vorteile.

Sie steigern Effizienz und Produktivität, erhöhen die Innovationsgeschwindigkeit und verbessern den Kundenkontakt über unterschiedlichste, digitale Kanäle. Unternehmen können so schneller auf sich permanent verändernde Kundenwünsche reagieren, Produkte und Dienstleistungen optimieren und Innovationen rascher und marktgerechter umsetzen. Leistungsfähige Tools unterstützen Unternehmen nicht nur dabei, bestehende Geschäftsmodelle an die digitale Welt anzupassen, sondern auch dabei, völlig neue, innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln sowie weitere Märkte und Umsatzpotenziale zu erschließen. Intelligent eingesetzt, sorgen digitale Technologien langfristig dafür, den Umsatz und Gewinn zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Oft ist jedoch das dazu notwendige Knowhow inhouse nicht vorhanden. Die internen IT-Abteilungen stoßen bereits bei den bisherigen Aufgaben regelmäßig an ihre Kapazitätsgrenzen und neue Spezialisten sind aufgrund des fortdauernden Fachkräftemangels meist nicht in Sicht. Doch 'business as usal' ist keine Option: Wer den Anschluss an die neue digitale Welt verpasst, riskiert, von agileren Wettbewerbern, beziehungsweise neuen Playern, verdrängt zu werden und letztendlich aus dem Markt auszuscheiden.

Lösungsoption Managed Services

Bei der Überführung von Unternehmen in die digitale Welt können Managed Services eine entscheidende Rolle spielen. Sie unterstützen Firmen dabei, die Digitalisierung - in Abstimmung mit Management und IT-Abteilung - strategisch zu planen und maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen. Das spart Zeit, Energie und Kosten und entlastet Management und IT-Abteilung - die sich dann wieder um die wirklich wertschöpfenden Aufgaben kümmern können.

Dabei übernimmt der Managed-Services-Dienstleister die vollständige Betreuung eines bestimmten IT-Bereichs für den Kunden und stellt dafür ein Team von IT-Spezialisten und -Managern zur Verfügung. So hat der Dienstleister - anders als beim klassischen Outsourcing - einen größeren Einfluss auf das Gesamtprojekt und trägt die volle Verantwortung für dessen Umsetzung. Die externen Experten behalten dabei stets einen ganzheitlichen Ansatz im Blick, der Struktur, Personal sowie die Geschäftsziele des Unternehmens berücksichtigt.

Das Leistungsspektrum von Managed Services ist vielfältig und kann verschiedenste Bereiche umfassen. Am Anfang einer Zusammenarbeit sollte eine kritische Bestandsaufnahme der bisherigen IT-Landschaft im Unternehmen stehen. Dabei untersucht der IT-Dienstleister, welche Software, Systeme, Technologien und Prozesse bereits vorhanden sind und wie diese an die neuen Anforderungen angepasst werden können. Dazu zählen beispielsweise die Modernisierung der IT-Infrastruktur und der Altsysteme, die nötig ist, um der digitalen Transformation gerecht werden zu können. Erfahrene Partner helfen mit entsprechendem Fachwissen, die Brücke ins digitale Zeitalter zu schlagen und die IT im Unternehmen zukunftsfähig zu machen.

Der Blick auf das große Ganze

Der externe IT-Partner kümmert sich dabei auch um alle wesentlichen Kernelemente, die für den digitalen Wandel unerlässlich sind. Dazu gehört zum Beispiel die Einrichtung von Cloud Services, die für Geräte- und Standort-Unabhängigkeit sorgen, Datenzugriff in Echtzeit gewährleisten und Wartungskosten minimieren. Hinzu kommt die Einrichtung digitaler Arbeitsplätze, die den Mitarbeitern Zugriff auf alle Programme über jedes Gerät und an jedem Ort ermöglichen. Zu weiteren wichtigen Managed Services zählen IT Security, Geschäftsprozesse im Servicemodell, die Automatisierung in Geschäftstätigkeit und IT sowie Services im Bereich Advanced Analytics, die dabei helfen, das Business-Potenzial großer Datenmengen im Unternehmen zu erschließen.

Sind die Weichen für die Zukunft gestellt, kümmert sich der Managed Service Provider fortan um den reibungslosen Ablauf der IT, inklusive Reportings, Monitoring und Störungsmanagement. Da die Digitalisierung ein permanenter Veränderungsprozess ist, stellen Managed Services auch eine fortlaufende Optimierung der bestehenden Systeme sicher, sodass Ihr Unternehmen stets auf dem neuesten Stand der Technik ist.

Mit dem richtigen Partner zum Wettbewerbsvorteil

Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, ist die Digitalisierung für Unternehmen jeder Größe und Branche unerlässlich. Ein leistungsfähiger Dienstleister unterstützt Unternehmen bei der strategischen Planung, der Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur sowie der Optimierung der betrieblichen Abläufe und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.

Wie stark Ihr Unternehmen von Managed Services profitieren kann und welche erfolgskritischen Faktoren sie dabei unbedingt im Blick behalten sollten, erfahren Sie in diesem Whitepaper.