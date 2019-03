Die PENTASYS AG beschäftigt als IT-Projektdienstleister Software­entwickler, Scrum Master, Softwaretester, DevOps Engineers und IT-Administratoren. Das Unternehmen steigert die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit von Kunden durch individuelle Softwareentwicklung und IT-Beratung. Der Hauptsitz ist in München mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Nürnberg und Stuttgart.

Herausragende Initiativen

Expertengruppen

Besonders engagierte Mitarbeiter arbeiten in Expertengruppen zusammen und gestalten das Unternehmen aktiv mit, indem sie Themen ausarbeiten, Workshops durchführen, Fachartikel schreiben und Vorträge halten. Formate wie der Softwarearchitektur-Stammtisch fördern den fachlichen Austausch.

AgileGameNight

Diese monatliche Experimentierplattform für Busi­ness-Spiele steht immer unter einem Motto, etwa "Abenteuer der Gruppendynamik". Sie wird im Wechsel an verschiedenen Standorten angeboten. Die Übungen und Spiele können in Trainings, Workshops, Retrospektiven oder agilen Meetings genutzt werden.

Coding Dojos

Dojo kommt aus dem japanischen Kampfsport. Genau wie Kampfsportler müssen Softwareentwickler ihre Fähigkeiten trainieren, um schnell und adäquat reagieren zu können. In dem Training werden bei Pizza und Getränken diverse Probleme bearbeitet.

Das sagen die Mitarbeiter:

93 Prozent der Mitarbeiter sagen: "Besondere Ereignisse werden bei uns gefeiert."

"Den sehr persönlichen Umgang aller Führungsebenen mit den Mitarbeitern und die jederzeitige Bereitschaft zum persönlichen Gespräch finde ich besonders angenehm. Der Teamzusammenhalt stimmt hier einfach."

Kontakt für Bewerber

Claudia Pentenrieder, Tel. 089-57952-553, E-Mail: claudia.pentenrieder@pentasys.de,

https://karrierewelt.pentasys.de

Wir suchen: Software Engineers Cloud, Softwareentwickler Java/EE, Mobile Developer.