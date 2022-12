Als "Trusted Advisor" positionierte Knuth Molzen, Global Head Digital Solutions Sales bei T-Systems, sein Unternehmen im Kontext der Veranstaltung. Das dreistündige Forum umfasste vier Vorträge und Talk-Runden auf einer zentralen Bühne, unterbrochen durch drei parallele, einstündige Breakout-Sessions, in denen mit T-Systems-Kunden Branchenlösungen vorgestellt und diskutiert wurden.

Dueck: "…etwas Vernünftiges wollen"

Den Marktforschern der Gartner Group zufolge scheitern 70 Prozent aller Projekte der Digitalen Transformation, und zwar an Blockaden durch Menschen oder in Form von Gesetzen. Das bestätigte Prof. Dr. Gunter Dueck in seiner Keynote "The Art of Data driven". Das Hauptproblem sei, "dass die Entscheider nicht wirklich wollen", so der Buchautor, Berater und Ex-IBM-CTO.

Als Beispiel nannte er die finanzielle Unterstützung für Gasverbraucher: "Die echte Bedürftigkeit lässt sich nicht feststellen, weil die Daten nicht koordiniert sind". Finanz- und Grundbuchämter säßen stattdessen auf Dateninseln. Und, ein anderes Beispiel, in der Corona-Krise sei es versäumt worden, konsistente Daten über Impfeffekte zu erfassen, weil ständig die Vorgaben geändert worden seien. Dueck: "Wir haben nicht die Disziplin, etwas Vernünftiges zu wollen."

Was er hierzulande vermisse, sei "kollektive Intelligenz", wie sie etwa im System der Tesla-Fahrzeuge existiere: Wenn ein Auto auf einen Fehler im Navigationssystem stoße, werde der an alle anderen übermittelt und damit eliminiert. Unternehmen empfahl er, an ihrer "Recruitability" zu arbeiten: der Attraktivität für fähige Bewerber. Konkreter Rat hierzu: "… einen 15-jährigen fragen, was ihn stört, und das dann wegmachen!

CIO-Panel Big Data, KI und die Skalierungsmöglichkeiten

Im CIO-Panel ging es um die Skalierbarkeit von Big Data und KI, also die möglichen Effekte auf das Business und die Voraussetzungen dafür. Dr. Gerd Niehage, Vice President Data/AI der ZF Group, umriss die geeignete organisatorische Aufhängung des Themas. Bei ZF verfolge man einen "Hub-and-Spoke"-Ansatz mit einem zwischen IT und Entwicklungsbereichen aufgeteilten Kompetenzzentrum für Digitale Produkte und Services (Hub) in Verbindung mit der jeweiligen Domänenkompetenz in den Fachbereichen (Spoke). Auch bei Beiersdorf setzt man auf dieses Prinzip, so CIO Dr. Annette Hamann: Von einem zentralen Team werde KI-Wissen in den Business-Funktionen aufgebaut.

Dr. Thomas Thiele, Chief Expert AI bei der Deutschen Bahn, favorisiert das Technology-Pull-Prinzip: Datenaffine Fachbereiche, etwa die Instandhaltung, wenden sich bei Bedarf an das House of AI als Kompetenzzentrum. "Wir kommen mit dem House of AI ins Spiel, wenn synergetische oder systemweite Wirkungen gemeinsam mit den Fachbereichen angestrebt werden."

Bei der DAK Gesundheit hat Helmut Gerhards 2020 eine virtuelle KI-Factory aufgebaut. Einen großen Block mache der Bereich Ideation aus, so der CDO: "Hier wird mit KI-Experten und den Business-Einheiten auf der grünen Wiese experimentiert. Prototypen gehen dann über eine Delivery-Einheit in die Produktion zu den Business-Teams in den Lifecycle.

Felix Wenzel, Head of Data Engineering and Strategy bei der Ergo Group, findet es weniger entscheidend, ob die Themen Data und KI zentral oder dezentral aufgehängt sind. Für ihn geht es vor allem darum, konkrete Rollen auf dem gemeinsamen Spielfeld von Mathematik, IT, Business, Domänenwissen und Projektmanagement zu besetzen. Diese Expertinnen und Experten seien zwar nicht einfach zu finden, doch würden sie maßgeblichen Anteil am Erfolg der Ende-zu-Ende AI-Umsetzungen von Ergo haben.

CEO Fraud blockieren - Co-Creation gegen Betrugsmasche

Dass auch Top-Entscheider nicht vor betrügerischen Angriffen sicher sind und was sich dagegen ausrichten lässt, war Gegenstand einer Talk-Runde. Die Angriffsvektoren sind hier oft sehr aufwändig und gefährlich, erläuterte Ulrich Heister, SVP Security der Deutschen Telekom.

Möglicher Verlauf: Ein Anrufer mit gefälschter Rufnummer (möglich durch manipulierte Signalisierungsprotokolle) und mittels KI modulierter Stimme gibt sich glaubhaft als weisungsbefugt aus und veranlasst die Anweisung hoher Geldbeträge. Die Dunkelziffer solcher Vorkommnisse ist hoch, so Heister, denn zunehmend gerieten auch umsatzstarke Mittelständler mit mutmaßlich weniger ausgereiften Sicherheitskonzepten ins Visier der Betrüger.

Gegen derartige Überrumpelungen seien auch gefestigte Persönlichkeiten nicht gefeit, so der Security-Experte: "Das ist organisierte Kriminalität mit geschulten Tätern, die psychischen Druck ausüben können." Angriffsziele seien oft Personen auf C-1-Level, dazu Sekretariate oder Assistenzen, "weil die auf den Chef hören."

Die Telekom hat unter Einbeziehung der Belegschaft ("Co-Creation") als Lösungsansatz eine App entwickelt, die noch 2022 an die Vorstände und 2023 an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgerollt werden soll. Dabei wurde das typische Kommunikationsverhalten der Vorstände analysiert, um eine bedarfsgerechte Lösung anbieten zu können, so Jens Weidemann, Senior Co-Creation Consultant bei T-Systems.

Die Lösung, schildert Kathrin Jepsen, Projektleiterin im Innovation Hub der Telekom, basiert auf einem sicheren Authentifizierungs-Mechanismus. Und: "Wenn ein Anruf eingeht, werden Zusatzinfos angezeigt, ob er sicher ist oder nicht. Wir nutzen Netzdaten, um die Plausibilität zu prüfen", so Jepsen. Kämen zum Bespiel zwei Anrufe binnen kurzer Frist aus weit voneinander entfernten Funkzellen, sei das ein Betrugsindiz.

Die App gibt es nicht in Appstores, sondern nur auf befristet gültige Einladung bekannter Nutzer, so Jens Weidemann.

Breakout Session Public Transport

Die große Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket forderte im Sommer 2022 die Regionalbahnen und den ÖPNV an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Bei der Breakout-Session zum Thema wurde präsentiert, mit welchen Ansätzen sich künftigen Herausforderungen begegnen lässt.

Grundlage ist die Kamera-basierte Fahrzeug- und Bahnsteiganalyse. Gespeichert und übertragen werden allerdings zum Schutz der Privatsphären ausschließlich Analysedaten, keine Bilder. Diese werden auf Edge-Devices vor Ort analysiert.

Auf der Technologie setzen vorerst drei Use Cases auf, die Jörg Heizmann, Senior Sales Manager Big Data & AI von T-Systems, vorstellte:

Echtzeit-Analyse der Fahrgastauslastung mit Prognosen über den Fahrtverlauf

Steuerung und Fahrgästesicherung in autonomen Fahrzeugen mithilfe von DSGVO-konformer Bilderkennung

Haltestellensicherung durch Echtzeit-Bewegungsanalysen und Erkennen von Anomalien, etwa hilfloser Personen

Diverse ÖPNV-Betreiber nutzen das System oder Teile davon, darunter der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), der ab Mitte November 2022 Fahrgastdaten analysiert und visualisiert. Wie Thorsten Möginger, Teamleiter New Mobility bei der RMV-Service-Tochter rms, berichtete, will der RMV flächendeckend ab 2035 On-demand-Mobilität anbieten.

Fünf Tests mit automatisierten Shuttles auf Autonomie-Level 4 seien in geschützten Verkehrsbereichen erfolgreich gelaufen, so Möginger: "Das subjektive Sicherheitsempfinden war gut". In einer Tempo-30-Zone hat man unterdessen einen ersten Autonomie-Versuch unternommen.

Breakout Session Automotive: Catena-X

Halbleiterkrise und Ressourcenknappheit fordern die Automobilindustrie stark heraus, konstatierte Dr. Tom Buchert, Senior Consultant PLM von T-Systems, zu Beginn der Session zum Daten-Ökosystem Catena-X. Dieses bildet die Lieferketten der Automobilindustrie ab und ermöglicht es OEMs, Technologieentwicklern, Zulieferern, Recycling-Unternehmen, Beratungsgesellschaften und Softwarehäusern, Daten zu Kooperationszwecken vertraulich und DSGVO-konform zu teilen.

Zu den Anwendungsfällen zählt die Kreislaufwirtschaft, wie Marius Pohl berichtete, Geschäftsführer des Autorecycling-Marktführers LRP. Im Auto-Lebenszyklus entstehen viele Informationen, die die Verwerter nicht vorab einschätzen können. So müssen etwa Bauteile bisher manuell identifiziert und klassifiziert werden. "Dazu kommt erhöhter Druck, die Recyclat-Quote zu steigern", so Pohl.

Durch die automatische Nutzung von Datenquellen, etwa Teilelisten der OEMs und Zulieferer, erleichtert Catena-X diesen Prozess erheblich. Das Ziel, so Tom Buchert, ist ein "Produktpass, in dem die Materialzusammensetzung von Fahrzeugen konkret beschrieben wird".

Die Lösung ist allerdings technisch zu komplex für Nicht-IT-Unternehmen, urteilte LRP-Chef Pohl. "Man braucht Partner, um Cases umzusetzen und Potential zu identifizieren." TSI unterstützt das Recycling-Unternehmen daher mit strategischer Beratung auf Geschäftsleitungsebene, einem Fahrplan für das Onboarding samt Prozessanpassung und mit technischem "Enablement", also die Einbindung der Lösung in die PLM- und ERP-Landschaft.

"Kreislaufwirtschaft ist Teamarbeit: Man darf keine Angst haben, sein Wissen zu teilen", stellte Marius Pohl fest. In diesem Sinn ist laut Tom Buchert geplant, das Datenmodell von Catena-X mittelfristig als Open Source zu veröffentlichen.

Breakout Session Gesundheitswesen

Zu den von den UN ausgerufenen Zielen nachhaltiger Entwicklung gehört die Kontrolle über die eigene Identität als Menschenrecht, umriss Thomas Müller-Kassner, Tribe Head Self Sovereign Identity bei T-Systems, das Basisthema dieser Session. Sein Appell: "Wir müssen das Thema nach Europa zurückholen, dürfen es nicht den US-Digitalkonzernen überlassen."

Mit Bezug auf das Gesundheits-Ökosystem bedeutet das: Digitale Identitäten sollen es Patient*innen künftig ermöglichen, ihre Identitäten eigenständig zu verwalten und selbst zu kontrollieren, welche Informationen sie mit wem und zu welchen Zwecken teilen wollen: die Self-Sovereign Identity (SSI).

Für die Krankenversicherer verbindet sich die SSI mit strategischen Herausforderungen, wie Roland Bruns, IT-Chef der Barmer, verdeutlichte: Sie müssen für die Nutzerakzeptanz, Datenschutzkonformität und EU-weite Nutzbarkeit jeglicher digitaler Systeme sorgen. Das Ziel: Kunden soll der Einstieg ins digitale Ökosystem der Gesundheit ermöglicht werden. Bruns: "Die Barmer positioniert sich als sicheres Eingangstor für Services rund um Gesundheit und Prävention".

Die technischen Randbedingungen sind von der Gematik vorgegeben, die erforderlichen Zertifizierungen kommen vom BSI und dem Bundes-Datenschutzbeauftragten. Die Komplexität der SSI setzt allerdings technischen Support voraus, räumte Bruns ein. Die Barmer greift hier unter anderem auf einen Modulbaukasten der Telekom-Tochter Verimi, so deren Head of Business Development, Katherine Crawford.

Panel: Künstliche Intelligenz und die ethischen Fragestellungen

Wann KI gut und wann schädlich ist und welche Einflussmöglichkeiten Menschen haben: Darum ging es in einem Panel mit Fachleuten aus Wissenschaft, Business und NGO. Häufig diskutiert wird das Thema menschlicher Vorurteile, beispielsweise Rassismus, die sich in der KI verstetigen. Für Prof. Dr. Helmut Krcmar von der TU München liegt das nicht an den Algorithmen, sondern an den Daten, mit denen neuronale Netze trainiert werden. Etwa: Voraussagen über Karrieren von Frauen respektive Männern würden zurückliegende Zustände bestätigen, wenn sie auf historischen Daten basieren. Oder: "Autos, die gelernt haben, ein Schlagloch zu umfahren, werden das auch noch tun, wenn das Schlagloch schon repariert ist.

Mit zunehmender KI-Nutzung wachsen auch die Probleme, zeigte sich Caroline Lair überzeugt, Gründerin der Non-Profit-Organisation The Good AI, die für fairen und nachhaltigen Einsatz Künstlicher Intelligenz eintritt.

Sie sieht fünf große Herausforderungen: die Konzentration der KI in wenigen Unternehmen, Massenerfassung von Daten ohne Einverständnis der Betroffenen, die Replikation von Vorurteilen, den sozialen Fußabdruck von KI, sichtbar anhand ausbeuterischer Arbeitsbedingungen von KI-Praktikern, und den ökologischen Fußabdruck. Die KI-Lieferkette sei zunehmend energiehungrig, so Lair. 2040 würden IT-Infrastrukturen (nicht nur KI) 40 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes ausmachen. Man dürfe sich hier nichts vormachen lassen: "Microsoft, Apple etc. behaupten, sie seien CO2-neutral, kaufen aber in Wirklichkeit nur Emissionsrechte."

Unternehmen, die KI nutzen, brauchen Tools, die dafür sorgen, dass ethische Standards eingehalten werden, plädierte Prof. Dr. Patrick van der Smagt, der im VW-Konzern die KI-Forschung leitet und die KI-Ethik-Initiative etami gründete. Effekte wie das "Gorilla Labeling" gelte es zu verhindern. 2015 waren dunkelhäutige Menschen in der Google-Photos-Anwendung als Gorillas identifiziert worden. Es gehe eher um "Quality AI" als um "Ethical AI", postulierte er in der auf Englisch geführten Diskussion. Man müsse sicherstellen, dass die "guten alten Standards der Software-Entwicklung" eingehalten werden. Seine Hoffnung, so van der Smagt, richte sich hier auch auf den bevorstehenden Artificial Intelligence Act der EU, der spätestens 2026 in Kraft treten soll.

Die USA und China drohen Europa zu enteilen beim Thema KI, sofern das nicht bereits geschehen ist. "Wir müssen in der EU Regeln entwickeln, die unseren Unternehmen erlauben, im globalen Wettbewerb mitzuhalten. Und zwar heute", forderte Christoph Gerkum. Head of Digital Intelligence bei T-Systems. Nach seiner Überzeugung sind es nicht technische Grenzen, die die Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz zu behindern drohen. Aber es gelte die ethischen Fragen zu klären und rechtlich zu kodifizieren.

Außerdem richtete er einen Appell an die Industrie: "Wir bei T-Systems, aber auch andere KI-Akteure müssen striktere Service Level Agreements erfüllen, um KI auf einem zukunftsfähigen Niveau sicherzustellen."

