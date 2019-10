Für kleine und größere Unternehmen ist die Verwaltung der Firmenhandys nicht zuletzt dank DSGVO und Co. relativ aufwendig geworden, manch Angestellter muss sich aus steuerlichen Gründen viele Jahre mit dem vielleicht vorschnell gewählten Smartphone-Modell begnügen – ungewohnt in Zeiten schneller Modellwechsel. Hier will die Firma Everphone aus Berlin mit einem flexiblen Mietmodell helfen. Ein Unternehmen kann bei Everphone Smartphones von Apple, Samsung und Huawei mieten, dabei können sich Mitarbeiter unter dem Schlagwort „ Choose Your Own Device“ ein eigenes Modell aussuchen und auf Monatsbasis wechseln oder upgraden – etwa von einem iPhone 8 auf ein iPhone X.

Auch Altbestände kann Everphone bei Bedarf kaufen, in Form eines „Buy and lease back“. Möglich sind auch Zuzahlungsstufen – für 20 Euro Aufpreis gibt es dann das iPhone 11 Pro statt dem iPhone 8. Bei den zurückgegebenen Geräten setzt die Firma auf intelligente Marktbeobachtung und verkauft die Handys entweder auf dem Second-Hand-Markt oder generalüberholt diese und bringt wieder in Verkehr.

Für die Verwaltung der gemieteten Smartphones kann der zuständige Firmen-Admin das Portal von Everphone nutzen, Basis ist die Lösung Cortado. Entsprechend DSGVO werden private von geschäftlichen Daten getrennt, Remote Wipe wird auf Wunsch unterstützt. Ein 24-h-Austauschservice gehört ebenfalls zum Angebot, bei den Mobilfunktarifen allerdings nur Business-Mobilfunkverträge – von Telekom, Vodafone, Telefonica und Mobilcom-Debitel.

Die Firma Everphone war vom Gründer Jan Dzulko ursprünglich als Service für Privatkunden geplant, um den schnelle und unkomplizierten Austausch defekter Geräte zu ermöglichen. Es habe sich aber schnell gezeigt, dass sich die Geschäftsidee besser für Unternehmen eigne: So könne ein Unternehmen bis zu 30 Prozent Kosten und viel Arbeitszeit bei der Verwaltung sparen. (Macwelt)