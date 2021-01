„Augen auf bei der Partnerwahl!“ raten die Trovarit-Marktanalysten den Unternehmen, die eine Dynamics 365-Einführung planen. So liefere Microsoft nur den standardisierten ERP-Kern und die Werkzeuge aus. Um die kundenindividuellen Anforderungen umzusetzen, sei ein Partner erforderlich, der sich auf eine detaillierte funktionale Ausgestaltung der ERP-Basis-Plattform versteht.

Mit Alpha Variance Solutions hat ein US-amerikanischer Microsoft Gold Partner den deutschen Markt betreten, der diesen Anspruch zweifellos erfüllt. Entscheidend dafür ist das ausgeprägte Know-how in der Erstellung von Dynamics-Lösungsarchitekturen, das Präsidentin Yuanming Chu gemeinsam mit ihrem Team einbrachte.

Experte mit Gold-Status: Alpha Variance Solutions

Als sie das Unternehmen 2015 in New York gründete, hatte sie bereits zehn Jahre lang erfolgreiche Microsoft-Projekterfahrungen bei mehreren Fortune-500-Unternehmen gesammelt. Dies machte sich schnell bezahlt. So gelang es Chu in kurzer Zeit, Alpha Variance Solutions zum Microsoft Gold Partner zu entwickeln. Damit wird dem Beratungshaus höchste Fachkompetenz bei Lizenzierung, Implementierung und Support der Dynamics 365-Produkte bescheinigt.

Nächster Meilenstein war die Zertifizierung als Tier 1 Microsoft Cloud Solution Provider (CSP)-Partner. Dieses Gütesiegel berechtigt Alpha Variance Solutions, alle Produkte aus dem Microsoft-Ökosystem direkt an Kunden zu veräußern und über die Microsoft Azure Cloud bereitzustellen.

Parallel zu den Zertifizierungen baute Yuanming Chu das eigene Beraterteam aus. Als Unternehmen in Frauenbesitz (Woman-owned business) liegt ein deutlicher Fokus auf Förderung und Empowerment weiblicher IT-Fach- und -Führungskräfte. „Wir bieten gezielt Frauen die Chance, die Digitalisierung aktiv mitzugestalten“, betont Präsidentin Chu und liegt damit ganz auf einer Linie mit der „She transforms IT“-Kampagne, zu der sich mehrere Unternehmen und Verbände vor Kurzem in Deutschland zusammengeschlossen haben. „Denn wir sind davon überzeugt, dass diverse Teams ein Garant für Innovation und den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen sind.“

Mit dem Mitarbeiterstamm wuchs die internationale Präsenz des Unternehmens. So entstand neben dem New Yorker Hauptquartier ein Offshore-Entwicklungs- und Supportzentrum in Indien, das die weltweiten Kundenprojekte rund um die Uhr mit umfassendem Microsoft-Know-how unterstützt. Zur steigenden Kundenbasis zählen zahlreiche meist mittelständische Unternehmen, vor allem aus Handel, Dienstleistung und Fertigung. In Deutschland setzt unter anderem der marktführende Fahrrad XXL auf Alpha Variance Solutions.

Think global, act local!

„Wir wollen Unternehmen rund um den Globus erreichen und zugleich mit lokaler Expertise punkten“, begründet Präsidentin Chu kürzlich die Eröffnung einer Niederlassung in Düsseldorf. Von dort aus soll der gesamte europäische ERP-Markt ins Visier genommen werden, der sich weiterhin auf starkem Wachstumskurs befindet.

So rechnet Statista allein in Deutschland bis 2021 mit einer ERP-Umsatzsteigerung auf fast 2 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von knapp 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für viele Unternehmen ist die Einführung moderner Geschäftsanwendungen ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung.

Mit dem Microsoft-Experten Wolf Gläser konnte Alpha Variance Solutions für die deutsche Niederlassung einen EU Regional Delivery Manager gewinnen, der über langjährige Markt- und Managementerfahrung verfügt und international vernetzt ist. „Es war immer mein Wunsch, für weltweite Microsoft-Kunden ein erstklassiger Projektpartner zu sein“, kommentiert Gläser seine Entscheidung für den neuen Arbeitgeber. „Mit Alpha Variance Solutions lässt sich diese Vision optimal umsetzen.“

Lösungsdesign ist immer Chefsache

Besonders vorteilhaft für die Kunden ist die große Expertise im Bereich kundenspezifische Lösungsarchitekturen, die Yuanming Chu in jedes Dynamics 365-Vorhaben einbringt – ob es sich um die komplette ERP-Suite oder um einzelne Module wie Vertrieb, Finanz-Management, Personalwesen oder Kundenservice handelt. So kümmert sich die Präsidentin höchstpersönlich um die Blueprints für die Implementierung und sorgt über den kompletten Projektlebenszyklus hinweg für ein reibungsloses Gelingen.

Jeder Kunde kann damit sicher sein, eine Lösungsarchitektur zu erhalten, die exakt auf seine technischen und geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten ist. Auch die Betreuung im Live-Betrieb ist gewährleistet. Treten Themen wie Fehlerbehebung, Release-Updates oder funktionale Erweiterungen nach Live-Start auf, sorgt das StrategicStack-Team von Alpha Variance Solutions jederzeit für schnellen Support.

Ein weiterer Vorteil ist, dass in jedem Projekt ausschließlich erfahrene und zertifizierte Microsoft-Berater eingesetzt werden – ohne dass es zwischendurch zu Personalwechseln kommt. „Im Gegensatz zu vielen größeren Microsoft-Partnern haben es unsere Kunden in jeder Projektphase mit denselben Ansprechpartnern zu tun – von der Implementierung über die Tests bis hin zum Change-Management“, betont EU Regional Delivery Manager Wolf Gläser. „Dies trägt dazu bei, dass wir jedes Projekt zeit- und budgetgerecht abschließen und zusätzliche Kosten für den Kunden vermeiden können.“

Höchste Qualität, geringere Kosten

Mit Alpha Variance Solutions haben Unternehmen einen Microsoft-Partner zur Seite, dem der Hersteller höchste Qualitätsstandards bei der Implementierung und Betreuung der Dynamics-Produkte attestiert. Die Kunden sparen Lizenz- und Projektkosten und profitieren von einer maßgeschneiderten Microsoft ERP-Suite, die ihre Geschäftsprozesse optimal unterstützt. Erfahren Sie mehr!