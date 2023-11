Im Rahmen seines AI Readiness Index hat der Netzwerkriese Cisco weltweit mehr als 8.100 Technologie- und Unternehmensentscheider (davon circa 300 in Deutschland) befragt, um das Interesse an künstlicher Intelligenz (KI) - und die Fähigkeit, die Technologie auch zu nutzen - zu messen.

Eine maßgebliche Erkenntnis der Umfrage: Zwar sind sich 95 Prozent der befragten Unternehmen bewusst, dass KI die Belastung für die IT-Infrastruktur erhöhen wird - dennoch verfügen nur 17 Prozent über entsprechend flexible Netzwerke, um die komplexen Anforderungen von Generative AI (GenAI) zu bewältigen. Aus dieser Diskrepanz schlussfolgern die Experten, dass es für eine breite Einführung von KI im Unternehmensumfeld - allem Hype zum Trotz - noch zu früh ist.

Das gilt insbesondere für die deutsche Unternehmenslandschaft: Lediglich 7 Prozent der deutschen Firmen sind demnach optimal auf den KI-Einsatz vorbereitet. Damit liegt Deutschland deutlich unter dem europäischen Durchschnitt (14 Prozent). Insbesondere die Bereiche Infrastruktur und Daten lassen dabei zu wünschen übrig, wie Christian Korff, Mitglied der Geschäftsleitung von Cisco Deutschland, festhält: "Die genutzte Infrastruktur bestimmt in hohem Maße die KI-Fähigkeiten eines Unternehmens, doch aktuell ist diese in Deutschland oft noch nicht bereit für einen hochskalierten Einsatz von künstlicher Intelligenz."

