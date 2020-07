Fast eine Dekade lang wuchsen die Umsätze der führenden Personaldienstleister mit der Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern deutlich in zweistelliger Höhe. Die neuen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 zeigen nun, dass die Umsätze der Unternehmen stagnierten oder sogar rückläufig sind (-1,9 Prozent). Die Prognose des letzten Jahres wurde dadurch deutlich verfehlt. Neben der gesetzlichen Unsicherheit machte sich auch die Eintrübung der Konjunktur in wichtigen Kundenbranchen wie etwa der Automobilindustrie im zweiten Halbjahr 2019 bemerkbar. Dies zeigen erste Ergebnisse der aktuelle Lünendonk-Marktsegmentliste und -Studie 2020 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland".

Auch für das laufende Geschäftsjahr rechnen die führenden zehn Personaldienstleister mit rückläufigen Umsätzen. Bedingt durch die Coronakrise werden nach Angaben der Top-10-Unternehmen die Umsätze 2020 um rund drei Prozent schrumpfen. "Verglichen mit anderen B-to-B-Dienstleistungsmärkten ist dies eine recht optimistische Prognose", beschreibt Jonas Lünendonk, Geschäftsführer der Lünendonk & Hossenfelder GmbH, Mindelheim, die aktuelle Marktsituation. "Teilweise berichten Anbieterunternehmen von einem mehr als 30prozentigen Umsatzrückgang im zweiten Quartal 2020."

In einzelnen Qualifikationen führte die Corona-Krise jedoch auch zu einer besonders hohen Nachfrage. Beispielsweise waren Experten für Cloud-Technologien stark gefragt, konnten allerdings den allgemeinen Nachfragerückgang nicht kompensieren. Digitalisierung, IT-Modernisierung sowie Cloud- und IT-Transformationsprojekte wie die S/4HANA-Umstellung stimmen die IT-Freelancer und deren Personaldienstleistungspartner aber optimistisch für die Zeit nach der Coronakrise.

Hays bleibt der Platzhirsch

Mit über einer Milliarde Euro Umsatz und deutlichem Abstand ist Hays in Deutschland der Marktführer unter den IT-Personaldienstleistern. Auf dem zweiten Platz folgt Gulp, ein Tochterunternehmen des Personaldienstleisters Randstad, mit einem Umsatz von rund 400 Millionen Euro. Sowohl Hays (-1,1 Prozent) als auch Gulp (-6,3 Prozent) verzeichneten Umsatzrückgänge beim IT-Freelancer-Geschäft. Neu auf Platz drei liegt nun erstmals der englische Personaldienstleister SThree mit einem IT-Freelancer-Umsatz von rund 180 Millionen Euro. Dahinter folgt auf dem vierten Platz Allgeier Experts (136 Millionen Euro), das Tochterunternehmen der Allgeier SE. Komplettiert werden die Top fünf in diesem Jahr wieder von Etengo aus Mannheim mit über 130 Millionen Euro Umsatz.

Neu unter den Top 12 ist in diesem Jahr erstmals die Ferchau GmbH als Tochterunternehmen der Able Group. Damit ist die Able Group mit zwei Unternehmen vertreten, da der Neunplatzierte top itservices ebenfalls zu dem Unternehmen aus Gummersbach gehört. Darüber hinaus haben sich 2020 Westhouse Group und Future Consulting zusammengeschlossen und werden zukünftig gemeinsam unter der Marke Westhouse am Markt tätig sein. Zusammen erzielten die Unternehmen 2019 einen Umsatz von 147 Millionen Euro. Darin sind signifikante Umsatzanteile mit Managed Service Providing enthalten. Der Zusammenschluss wird dann in der Lünendonk-Liste 2021 Berücksichtigung finden.

Studie kommt Ende August

Die vollständige Lünendonk-Studie "Führende Anbieter für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" wird Ende August veröffentlicht. Sie enthält Informationen zu Trends und Entwicklungen im Markt, zum Stand der internen Digitalisierung der Anbieter sowie weitere Kennzahlen. Die Studie kann kostenpflichtig vorbestellt werden.