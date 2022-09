iOS 16.0.2 löst einige Probleme, die nach dem Launch von iOS 16 aufgetreten waren und von Nutzern bemängelt wurden. Dazu zählt etwa ein ominöses Wackeln der Rückkamera vom iPhone Pro (Max) bei der Aufnahme von Fotos und Filmen mit Drittanbieter-Apps wie Instagram, Snapchat oder TikTok.

Apple hat mit dem eigentlich erst für kommende Woche erwarteten Update auch den "Copy & Paste"-Fehler behoben. So hatten sich viele iOS-16-Nutzer darüber beschwert, dass ihnen beim Einfügen aus der Zwischenablage viel zu oft eine Meldung mit der Aufforderung, das Einfügen zu erlauben oder zu verbieten, angezeigt wurde.

Noch nicht behoben wurde dagegen die irreführende Darstellung des neuen Batteriesymbols mit Prozentangabe des Akkustands. Diese wird nämlich trotz sinkendem Zahlenwert nach wie vor als voll angezeigt, lediglich die Farbe wechselt beim Unterschreiten von 21 Prozent Ladung von Grün auf Rot. Wie ein Blick in die zweite Public Beta von iOS 16.1 zeigt, steht eine Änderung jedoch kurz bevor: in der Version leert sich das Batteriesymbol nämlich langsam, wenn der Akku leer wird.

