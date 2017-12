In den Weihnachtsferien hat man besonders viel Zeit, um im Internet zu surfen und sich auf diversen Web-Seiten herumzutreiben. Gleichzeitig sind viele Web-Admins im Urlaub, so kann es passieren, dass man hin und wieder statt Bild und Text auf eine Fehlerseite stößt. Der Fehler 404 sollte jedem bekannt sein, was aber bedeuten all die anderen Fehler-Codes?

Wenn ein Internet-Nutzer eine Website-URL aufrufen möchte, welche nicht (mehr) existiert oder möglicherweise falsch verlinkt wurde, wird man auf die bekannte 404-Fehlerseite weitergeleitet. Die Fehlermeldung bedeutet, dass die Website nicht unter der eingegebenen URL existiert. Während die Standardseiten meistens nur nervig sind und den Nutzer lediglich auf die Startseite der Homepage zurückleiten, haben sich allerdings manche Webdesigner einige lustige und vor allem optisch ansprechende Alternativen ausgedacht. Klicken Sie sich durch unsere Galerie:

Der Error 404 ist wohl der am häufigsten vorkommende Fehlercode. Allerdings gibt es noch viele weitere Client-Fehler, wie beispielsweise

400: Bad Request-Fehler, hinter dem sich eine fehlerhafte oder ungültige Anfrage verbirgt und meist auf eine schlechte Programmierung des Client-Systems oder Webservers zurückzuführen ist.





Auch der 401: Unauthorized-Fehler kommt öfters vor. Bei dieser Fehlermeldung handelt es sich letztendlich um eine fehlgeschlagene Anmeldung, was unter anderem durch eine falsche Eingabe der Benutzer-ID oder des Passworts zu erklären ist. Die gewünschte HTTP Anfrage kann daher nicht richtig verarbeitet werden, sodass man seine Login-Daten nochmals überprüfen sollte.

Bei dem 403: Verboten-Fehler handelt es sich um ein Berechtigungsproblem, welches beispielsweise auftritt, wenn ein Nutzer sich auf einer Webseite eingeloggt hat, aber nicht über die Erlaubnis hat, auf bestimmte Ordner oder Dateien zuzugreifen.



Der 410: Gone-Fehler ist dem 404-Fehler sehr ähnlich. Die gewünschte Website existierte zwar mal, wurde zwischenzeitlich aber absichtlich entfernt. Der Webmaster hat vorher den Webserver mit Absicht so konfiguriert, damit dieser den 410-Fehlercode anzeigt. Im Gegensatz zum 404-Fehler braucht der Nutzer, nachdem er den 410-Fehlercode gesehen hat, hier nicht noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt versuchen, die Website erneut aufzurufen.

(PC-Welt)