Wer Lösungen für (Cloud-)ERP (Enterprise Resource Planning) einsetzt, hat nicht nur mit den Tücken von Betriebs- und Ausfallsicherheit, Usability, Funktionalität oder einer allgemein nicht erfüllten Erwartungshaltung zu kämpfen - in erster Linie geht es um das liebe Geld. 28 Prozent der DACH-Unternehmen sehen es als größte Herausforderung im ERP-Bereich an, dass die Wartungskosten höher sind als ursprünglich angenommen. Bei den SAP-Nutzern sind es sogar 30 Prozent.

Diese Zahlen entstammen der aktuellen Studie "SAP S/4HANA & Cloud-ERP 2023" von CIO, CSO und COMPUTERWOCHE in Zusammenarbeit mit Adesso Orange, KPS, All4One, Microsoft, Neptune Software und Suse. Dafür wurden 349 IT-Entscheiderinnen und -Entscheider sowie Vorstände und IT-nahe Fachbereiche befragt. Erscheinen wird die Studie Ende November 2023.

ERP-Support kostet - bald noch mehr

Die hohen Wartungs- und Folgekosten sind die im Rahmen der Befragung meistgenannte ERP-Herausforderung - auch bei den Nicht-SAP-Anwendern. Auf Platz zwei der Antworten rangieren die steigenden Supportpreise - sie sind für 27 Prozent der befragten Unternehmen die größte ERP-Herausforderung und für ebenfalls 30 Prozent der SAP-Nutzer.

Verwunderlich ist dieses Ergebnis nicht, eröffnet es doch auch schon einen Blick in die Zukunft: Erst kürzlich hatte SAP angekündigt, seine Wartungsgebühren ab 2024 deutlich anzuheben und den Softwaresupport in der Standard- und der Enterprise-Variante um bis zu fünf Prozent zu verteuern. Gleichzeitig wies der Walldorfer Konzern schon einmal darauf hin, künftige ERP-Innovationen nur noch in der Cloud anzubieten, was die Verbreitung von SAP S/4HANA ankurbeln soll, vielen Kunden aber sauer aufstößt.

Wie sich der Einsatz von Cloud-ERP im Allgemeinen und S/4HANA im Besonderen derzeit in den Unternehmen gestaltet, können Sie demnächst in der neuen Studie und in der begleitenden COMPUTERWOCHE-Berichterstattung lesen.