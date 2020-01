Was steckt hinter der Marke Hewlett Packard Enterprise (HPE) Pointnext Services? Im Interview geben Rainer Peters, Vice President and General Manager HPE Pointnext Services DACH & Russia, und Frank Bloch, Director and Head of Advisory Services HPE Pointnext Services DACH & Russia, einen Einblick in das Angebot.

Wo sehen Sie aktuell die Herausforderungen für Unternehmen?

Rainer Peters: Es gibt vier große Themen, auf die wir immer wieder stoßen: Kunden wollen sich auf eine neue Generation von Apps und Daten vorbereiten, möchten neue Techniken und Partner ohne erhöhte Komplexität integrieren, die weniger technologisch getriebenen Elemente ihrer IT-Systeme weiterentwickeln sowie die Auswirkungen von Change-Prozessen und die künftige Roadmap verwalten.

Durch die hohe Geschwindigkeit, mit der neue Technologien und Ansätze auf den Markt kommen, können Firmen unmöglich das komplette Know-how intern aufbauen. Das wird von einem Wechsel im IT-Ansatz unterstrichen. Immer häufiger geht es von der klassischen IT-Infrastruktur mit eigener Hardware hin zu "Consumption". Statt sämtliche Ressourcen selbst vorzuhalten, holt man sich die passende Leistung dann, wenn man sie braucht.

Wie soll Pointnext Services hier helfen?

Frank Bloch: Pointnext Services ist kein Produkt und kein singulärer Service. Es ist vielmehr die Summe unseres Portfolios. Die Idee hinter Pointnext Services ist, dass wir Kunden über ihre komplette digitale Transformation begleiten. Wir sind Partner und Berater, von der ersten Idee über die Implementierung bis zum Betrieb. Wir sind zwar eine relativ junge Organisation, haben aber Jahre und Jahrzehnte an Erfahrung. Weltweit können wir auf 25.000 Experten sowie ein starkes Partnernetzwerk zugreifen.

