Software für die Erstellung einer Product Roadmap unterstützt die Produktmanager bei wichtigen Planungsaufgaben sowie der Kommunikation von Statusmeldungen und Zielsetzungen an die beteiligten Teammitglieder und Stakeholder. Indem ein Product Roadmap Tool die Projektstrategie, priorisierte Ziele und geplante Aufgaben über den gesamten Produkt-Lebenszyklus in einem Dashboard abbildet, hilft es allen Beteiligten in Softwareprojekten relevante Variablen stets im Blick zu behalten.

Der Markt für Product Roadmap Software befindet sich noch in der Entwicklung, gewinnt jedoch an Fahrt. Sowohl Startups als auch etablierte Unternehmen wollen in diesem Bereich mitmischen. Für Softwareentwickler hat das eine reichhaltige Auswahl an Product Roadmap Tools zur Folge - wir zeigen Ihnen sieben ausgewählte Werkzeuge.

Airfocus

Airfocus kann bei der Entwicklung aller möglichen Produkttypen genutzt werden - der Fokus des Tools liegt jedoch auf Softwareentwicklungsprojekten. Nach den Worten des Herstellers soll das Product Roadmap Tool für seine User "überbordende Spreadsheets und Entscheidungen, die aus dem Bauch heraus getroffen werden" vergessen machen.

Projekte und Features lassen sich mit einem Score versehen, um zu ermitteln, an welchen Stellen noch "nachgearbeitet" werden muss. Auch Templates für die Product Roadmap sowie zu Priorisierungszwecken sind mit an Bord. Prioritäten werden dabei automatisch von Algorithmen berechnet und visualisiert, wodurch die Nutzer bessere Entscheidungen auf Grundlage von Fakten treffen können. Airfocus verträgt sich auch mit agilen Methoden und ist als mobile App verfügbar, um Projekte auch auf dem Smartphone im Blick zu behalten.

Aha!

Wenn Sie der Überzeugung sind, dass sie bereits vor dem Projektstart wissen sollten, wohin Sie eigentlich wollen, könnte Aha! die richtige Wahl für Sie sein. Das Tool definiert eine Product Roadmap als einfachen, visuellen Plan. Die SaaS-Applikation bietet folgende Funktionalitäten:

Visualisierte Roadmaps schnell und einfach erstellen und teilen;

Unternehmensstrategie aufsetzen;

Ideenfindung;

Definition von Features und Design Mock Ups;

Anforderungspriorisierung auf Basis von "impact" und "effort";

Aha! unterstützt sämtliche Methoden der Softwareentwicklung - inklusive Agile. Darüber hinaus ist das Product Roadmap Tool in mehr als 30 verschiedene Tools integrierbar, beispielsweise GitHub, Jira, Slack oder Salesforce.

Craft.io

Auch bei Craft.io handelt es sich um eine SaaS-Applikation mit Agile Support. Allerdings stellt die App eine All-in-One-Lösung für das Produktmanagement zur Verfügung, die viele Projektphasen abdeckt - inklusive strategischer Gesamtausrichtung und Planung von Features.

Dabei ist Craft.io ebenfalls in andere Tools wie Jira oder GitHub integrierbar, um alle relevanten Informationen in einem System abbilden zu können. Produktmanager haben so die Möglichkeit, Entscheidungen auf Basis aller verfügbarer Informationen zu treffen. Wenn es um die Erstellung einer Roadmap geht, stehen den Usern verschiedene Ansichten zur Verfügung - etwa in Form von Tabellen oder auch Kanban. Auch die Planung in Sprints wird unterstützt. Das Entwicklungsteam wird regelmäßig über automatische Updates auf den aktuellen Stand gebracht.