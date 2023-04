JavaScript Stored Procedures (unterstützt durch GraalVM): JavaScript-Code könne näher an den Daten ausgeführt werden, indem Entwickler JavaScript Stored Procedures schreiben oder vorhandene JavaScript-Bibliotheken in die Oracle-Datenbank laden, verspricht der Hersteller. Die Unterstützung von JavaScript-Code verbessere die Produktivität von Entwicklern, weil sie so zum Beispiel vorhandene Geschäftslogik direkt in der Datenebene wiederverwenden könnten. JavaScript-Codeaufrufe ließen sich zudem mit SQL und PL/SQL mischen, was eine polyglotte Programmiersprachenunterstützung ermögliche.