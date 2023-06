Auf einen Blick

Pro Überwacht den Energieverbrauch pro Stromkreis

Die Stromkosten können auf den tatsächlichen kWh-Preisen des Stromanbieters basieren

Kann mit den intelligenten Steckdosen von Emporia zusammenarbeiten

Keine laufenden Abonnementgebühren Kontra Begrenzt auf 16 Stromkreise

Die Berichtszeiträume sind streng kalenderbasiert (sie stimmen nicht unbedingt mit Ihrer Stromrechnung überein)

Sie können den Verbrauch eines Zeitraums nicht mit dem eines zweiten Zeitraums vergleichen

Es kann schwierig sein, den Verbrauch von festverdrahteten elektrischen Geräten und einzelnen Steckdosen zu ermitteln

Fazit Der Emporia Vue Gen 2 kann neben dem Stromnetz bis zu 16 Einzelgeräte überwachen und leistet damit gute Arbeit bei der Ermittlung von Stromfressern in Ihrem Haus.

Mein Stromversorger sagt, dass mein Haus mehr Energie verbraucht als vergleichbare Häuser in der Gegend. Warum das so ist? Kann er mir nicht sagen. Gut das es den Emporia Vue Gen 2 gibt. Das Gerät liefert die entsprechenden Infos.

In unserem Redaktionsnetzwerk haben wir in den letzten Jahren ähnliche Geräte getestet, darunter den Sense Energy Monitor und Emporias Produkt der ersten Generation. Im Vergleich zeigt sich: Die App von Emporia ist nicht so ausgeklügelt wie die von Sense, aber die Hardware erkennt besser, wo genau Energie verbraucht wird. Denn zusätzlich zum Stromnetz wird der Energiefluss in bis zu 16 einzelnen Stromkreisen überwacht.

Ihr Stromversorger stellt Ihnen den Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh) in Rechnung. Eher unüblich sind Staffeltarife. Dabei kann der Preis höher sein, wenn man eine bestimmte Menge überschreitet oder je nach Tageszeit variieren.

Emporia Vue kann Sie vor Auffälligkeiten beim Stromverbrauch warnen und so wertvolle Hinweise darauf liefern, dass ein Gerät möglicherweise nicht richtig funktioniert oder kurz vor dem Ausfall steht.

Die Installation eines Geräts wie des Emporia Vue Gen 2 Smart-Home-Energiemonitor Echtzeit-Stromüberwachungszähler kann Ihnen sagen, wie viel Energie über jeden einzelnen Stromkreis fließt. Falls Sie eine PV-Anlage zur Stromerzeugung besitzen, zeigt Ihnen das System auch an, wie viel davon ins Netz eingespeist oder lokal in Akkus gespeichert wird (anhängig von der Installation).

Wie funktioniert der Emporia-Energiemonitor?

Zum Vergleich: Der Sense Energy Monitor verwendet zwei Sensoren, die an den beiden Hauptstromkabeln befestigt werden, die vom Zähler Ihres Stromversorgers kommen. Ein ausgeklügelter Algorithmus identifiziert Geräte, Lampen und anderen Vorrichtungen in Ihrem Haus, sobald sie Strom im Betrieb verbrauchen.

Der Emporia Vue Gen 2 verwendet ebenfalls zwei Sensoren, die an Ihrem Stromnetz angebracht sind, verfügt jedoch über 16 zusätzliche Sensoren, die Sie an einzelnen Stromkreisen in Ihrem Schaltschank anbringen. Es meldet den Gesamtenergieverbrauch und schlüsselt ihn dann nach Stromkreisen auf.

Jeder der Emporia-Sensoren wird an ein zentrales Modul angeschlossen. Es besitzt eine kleine Antenne, damit Sie es mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbinden können (es werden nur 2,4-GHz-Netzwerke unterstützt).

Das Modul sendet die Sensormesswerte in Echtzeit an die Emporia-App, wo Sie den Energieverbrauch jedes Stromkreises entweder in Watt oder, wenn Sie Ihren Stromversorger und dessen kWh-Tarif kennen, in Euro und Cent anzeigen können. Sie können diese Informationen in der App auch auf stündlicher, täglicher, wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis anzeigen.

Mit den Sensoren, dem Modul und der App können Sie genau messen, wie viel Energie Ihre größeren Geräte verbrauchen - beispielsweise Ihr Geschirrspüler, Ihr Wäschetrockner, Ihr Warmwasserbereiter oder Ihr Backofen, da in der Regel nur ein Gerät pro Stromkreis vorhanden ist. Wenn Ihre Geräte verschiedene Einstellungen haben, etwa einen Energiesparmodus, können Sie damit experimentieren. So sehen sehen die Auswirkungen auf den Stromverbrauch.

Bei Stromkreisen, die mehrere Steckdosen für Fernseher, Lampen, Küchengeräte, Handyladegeräte, Uhren, intelligente Lautsprecher usw. mit Strom versorgen, wird das Bild etwas undurchsichtiger. Dasselbe gilt für Geräte, die elektrisch fest verdrahtet sind: Das können etwa Lampen, Deckenventilatoren, Klimaanlagen, Whirlpools und Saunen sein. In beiden Fällen können mehrere Geräte gleichzeitig Strom aus diesem Stromkreis beziehen.

Das heißt nicht, dass Sie keine Ahnung haben, wie viel Strom diese einzelnen Geräte verbrauchen, sondern dass Sie ein wenig Detektivarbeit leisten müssen, um das herauszufinden. Alles, was Sie tun müssten: Schalten Sie ein Gerät in diesem Stromkreis ein und werfen Sie einen Blick auf die Emporia Energy App. Notieren Sie dann viel Energie in Echtzeit verbraucht wird.

Die App zeigt auch den Energieverbrauch für jeden Stromkreis im Zeitverlauf an, in Schritten von einer Minute, einer Stunde, einem Tag, einer Woche oder einem Jahr.

Funktioniert der Emporia Vue mit intelligenten Steckdosen?

Es gibt eine weitere Möglichkeit, den Energieverbrauch für einzelnen Steckdosen zu verfolgen. Schließen Sie die intelligenten Steckdosen von Emporia zur Energieüberwachung an. Die Messwerte dieser Geräte lassen sich in die Emporia-App integrieren, um einen detaillierteren Überblick über den Energieverbrauch Ihres Hauses zu erhalten.

So würde dieser Prozess ablaufen: Sobald Sie den Smart Plug entsprechend dem angeschlossenen Gerät gekennzeichnet haben, können Sie ihn in der App in dem jeweiligen Stromkreis einordnen, an dem er angeschlossen ist. Die App teilt dann den Energieverbrauch des intelligenten Steckers auf. Sie wissen dann genau, wie viel Energie von dem Gerät an der Steckdose verbraucht wird.

Eine weitere großartige Funktion der App ist die Fähigkeit, Push-Benachrichtigungen zu erstellen, wenn der Energieverbrauch eines bestimmten Stromkreises einen bestimmten Schwellenwert über- oder unterschreitet. Auffälligkeiten beim Stromverbrauch können ein Hinweis darauf sein, dass ein Gerät nicht richtig oder - im Falle eines Gefrierschranks - gar nicht mehr funktioniert. Das kann bei einem Gefriergerät eine Katastrophe sein.

Sollten Sie einen Emporia-Energiemonitor kaufen?

Energiemonitore für das gesamte Haus wie der Emporia Vue Gen 2 liefern verwertbare Informationen über den Stromverbrauch Ihres Hauses. Dieses Produkt ist mit 16 Sensoren besonders nützlich. zumal seine Messwerte mit Emporias eigenen intelligenten Steckern ergänzt werden können.

Die detaillierten Informationen, die das Gerät liefert, sind schon für sich genommen ein netter Spaß, aber wenn Sie auf der Grundlage der Berichte des Vue Gen 2 Maßnahmen ergreifen, können Sie bei Ihrer Stromrechnung richtig Geld sparen.

Hinweis: Obwohl es eine Selbstbauanleitung gibt, sollten Sie einen qualifizierten Elektriker mit der Installation der Sensoren beauftragen.

(PC-Welt)