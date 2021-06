Um die Emoji-Symbole auf dem iPhone oder iPad zu aktivieren, öffnen Sie „Einstellungen > Allgemein > Tastatur“. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Tastatur hinzufügen ...“. In der alphabetischen Liste der Sprachen scrollen Sie zu „E“ wie „Emoji-Symbole“ und tippen darauf. Manchmal schlägt das Gerät sie ganz oben in der Zusammenfassung "Vorgeschlagene Tastaturen" vor, dann fehlt sie logischerweise in der Liste "Andere iPhone-Tastaturen". Die Liste mit den verfügbaren Tastatur-Layouts ist mittlerweile recht lang geworden und lässt sich nicht durchsuchen, wenn man weiß, wo man sie suchen muss, finden sich "Emoji-Symbole" recht schnell.

Die Symbole stehen dann in allen Apps mit der Tastatur bereit. Tippen Sie zum Beispiel in „Nachrichten“ auf die Taste mit dem lachenden Gesicht unten links, um von der normalen Tastatur auf die Symbole umzuschalten. Antippen fügt sie ein. Hinter dem Uhrsymbol merkt sich die Tastatur Ihre zuletzt verwendeten Symbole. Mit einem der letzten Updates hat Apple noch eine Suchleiste für die Emojis hinzugefügt. Damit kann man aus der immer größer werdenden Liste der Zeichen ein passendes finden. Weniger bekannt ist es, dass das System auch nach Farbe suchen kann: Tippt man in der Leiste das Wort "rot" ein, werden in den Vorschlägen nicht nur Emojis dargestellt, die Inhaltlich etwas mit der roten Farbe zu tun haben, sondern auch diejenigen, die rot sind.

Ist in den Einstellungen des iPhones "Vorschläge" eingeschaltet (Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Vorschläge), schlägt das System beim Tippen gleich ein passendes Emoji-Symbol vor. Dieses kann man nach Wunsch entweder ganz ignorieren oder auf zwei Wege im getippten Text einfügen: Tippt man bei einem noch nicht zu Ende ausgeschriebenen Wort auf das vorgeschlagene Emoji, werden die Buchstaben durch das Emoji-Bild ersetzt. Tippt man zunächst das Wort zu Ende oder wählt man aus den intelligenten Vorschlägen das richtige Wort, bleibt der Emoji-Vorschlag noch zu sehen. Das Bild kann man nun nach dem ausgeschriebenen Wort einfügen. (Macwelt)