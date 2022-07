Mit der Ankündigung von Elon Musks Raumfahrt-Firma SpaceX, den Satelliten-Internet-Dienst Starlink ab sofort auch für Boote anzubieten, ist das Thema Workation für Yacht-Besitzer auf einen Schlag deutlich attraktiver geworden. Zumindest, bis sie das Preisschild von Starlink Maritime sehen.

Ist Starlink für Wohnmobile mit einmalig gut 700 Euro für die Hardware und 124 Euro monatlicher Nutzungsgebühr bereits nicht ganz billig, erreichen die Preise bei Starlink Maritime eine andere Dimension: Die einmaligen Hardwarekosten - zum Einsatz kommen zwei leistungsstarke Terminals, wie sie für Starlink Business verwendet werden - belaufen sich auf 10.000 Dollar. Für den Dienst selbst werden 5.000 Dollar monatlich aufgerufen. Immerhin kann man - ähnlich wie bei Starlink für Wohnmobile - die Abrechnung monatsweise unterbrechen, wenn der Dienst nicht genutzt wird.

Etwas anders fällt die Rechnung aus, wenn man sich die verfügbaren Alternativen aus dem All ansieht. So berichtet SpaceX, dass ihre maritime Bergungsflotte vor der Entwicklung von Starlink Maritime auf herkömmliche geostationäre Satelliteninternetdienste (VSAT) angewiesen war. Die Systeme wiesen nicht nur hohe Latenzzeiten von ein bis zwei Sekunden, geringe Bandbreite und geringe Zuverlässigkeit auf, sondern seien außerdem schwierig zu installieren und mussten häufig gewartet werden.

In addition to withstanding extreme cold, heat, hail, sleet, heavy rain, and gale force winds, Starlink is rugged enough to withstand rocket landings. Here’s live video captured on a SpaceX droneship at sea with and without Starlink pic.twitter.com/EKhLrjLhlq