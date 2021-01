Für die digitale Transformation benötigen Unternehmen einen konsistenten, datengesteuerten Ansatz, um den gesamten digitalen Lebenszyklus von Produkten und Services zu verwalten und Datensilos über verschiedene Organisationen hinweg aufzubrechen. ServiceNow schafft als digitale Transformations- und Workflowplattform mit dem Service Graph dafür die Grundlage. Hier ein FAQ zu den wesentlichen Eigenschaften des Service Graph.

Was ist der Service Graph?

Der Service Graph ist das zentrale Verwaltungssystem für digitale Produkte und Services der nächsten Generation von ServiceNow. Es implementiert das Common Service Data Model (CSDM) auf der Now Plattform und umfasst die CMDB und damit verbundene Lifecycle-Management-Funktionen.

Was genau ist das Common Service Data Model (CSDM)?

Bei CSDM handelt es sich nicht um ein käufliches Produkt von ServiceNow, sondern um ein Best-Practices-Framework, mit dessen Hilfe Informationen zu Konfigurationsobjekten in einer CMDB modelliert, verwaltet und aktualisiert werden. Durch die Verknüpfung des Inhalts einer CMDB mit den dazugehörigen Services, Benutzern und Geschäftsprozessen wird die CMDB sozusagen "aktiviert" - sie wird "servicebewusst". Statt nur ein passives "System of Record" zu sein, wird sie Bestandteil eines "System of Action", was einerseits ihre Rolle aufwertet, andererseits zu ihrer besseren Instandhaltung bzw. Aktualisierung beiträgt.

Die ServiceNow CMDB und das Common Service Data Model habe ich in diesem Artikel hier ausführlicher vorgestellt.

Ist der Service-Graph ein Produkt?

Nein. Es handelt sich um eine Reihe von Kernfunktionen der Now Platform, die allen ServiceNow-Produkten zugrunde liegen. Eine kurze Einführung in Service Graph finden Sie in diesem Video.

Wie hängt der Service Graph mit der CMDB zusammen?

Der Service Graph erweitert den Begriff der CMDB auf Datentypen, die traditionell nicht in der CMDB zu finden sind und die den gesamten digitalen Lebenszyklus von Anwendungen und Services umfassen. Während sich die CMDB traditionell auf die operativen Belange der der Assets, der Konfigurationselemente und ihrer Beziehungen konzentriert hat, umfasst der Service Graph auch Daten aus Planung, Design, Anwendungsentwicklung und Bereitstellung. Um sicherzustellen, dass Ihre Daten während des gesamten digitalen Lebenszyklus einen Mehrwert bieten, bietet der Service Graph eine Designanleitung und Data Governance, die an das Common Service Data Model (CSDM) gebunden ist.

Warum bietet ServiceNow einen Service-Graphen an?

IT-Organisationen entwickeln sich weiter, um neue agile Methoden und moderne Technologien einzusetzen, die einen moderneren Ansatz als nur eine CMDB erfordern. Der Service Graph bietet unseren eigenen Produkten, Integrationen und Kundendaten einen natürlichen, konsistenten Ansatz, der die Planung mit der Entwicklung, der Bereitstellung und den Geschäftsprozessen verbindet - den gesamten digitalen Lebenszyklus von der Wiege bis zur Bahre. Dabei wird der gesamte Technologie-Stack von der Anwendung bis zur Infrastruktur über traditionelle und moderne Cloud-/Microservices-Umgebungen hinweg betrachtet.

Welche Ergebnisse kann man vom Service Graph erwarten?

Der Service Graph liefert nicht direkt Ergebnisse, sondern ermöglicht es bestehenden und zukünftigen ServiceNow-Produkten, umfassendere, zusammenhängende Ergebnisse für jeden Beteiligten zu liefern. Kunden können Service Graph nutzen, um ganzheitliche Fragen zu beantworten, die Unternehmen, Mitarbeiter, Prozesse, Technologie sowie Kosten, Leistung und Risiko miteinander verknüpfen. Der Service Graph erleichtert es Teams, datengesteuerte Ergebnisse zu erzielen, z. B. Rationalisierung des Anwendungsportfolios, Automatisierung der DevOps-Pipeline, autonome Cloud-Operationen, Risikobewertung und -minderung, Bewertung des Produkt-ROI und vieles mehr.

Was geschieht mit der bestehenden ServiceNow CMDB?

Die CMDB bleibt eine Schlüsselkomponente von Service Graph. ServiceNow investiert weiterhin in die CMDB, und alle bestehenden Investitionen bleiben erhalten. Innerhalb des umfassenderen Service Graphen werden alle vorhandenen Daten wertvoller, da sie für Entscheidungen in den Bereichen Planung, Anwendungsentwicklung, Bereitstellung, Geschäftsprozesse und vieles mehr verwendet werden.

Wird Service Graph mehr Arbeit oder Investitionen erfordern?

Die Verwendung des Service Graphen für bestehende CMDB-Funktionalität erfordert keine zusätzliche Arbeit. Die Nutzung aller Funktionen von Service Graph erfordert lediglich zusätzliche Aktivierungen. Da es mit dem Service Graphen jedoch einfacher ist, ein einziges durchgängiges Aufzeichnungssystem als gemeinsame Komponente des ServiceNow-Produktes zu erstellen und zu pflegen, werden die Teams im Laufe der Zeit eine Verringerung des erforderlichen Investitionsaufwands feststellen.

Ist Service Graph jetzt verfügbar?

Service Graph ist seit der Vorstellung des Paris Release allgemein verfügbar und wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Unabhängig vom Release werden regelmäßig neue Service Graph Konnektoren veröffentlicht, um Daten von Drittanbietern zu importieren und in CMDB-Klassen und -Eigenschaften zu integrieren. Detailinformation zu den Konnektoren finden sich jederzeit am ServiceNow Store.