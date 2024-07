Anhand von 22 Kriterien wurden die wichtigsten Strategic-Portfolio-Management- (SPM-)Anbieter identifiziert, untersucht, analysiert und bewertet. Der Bericht von Forrester zeigt, wie die einzelnen Anbieter abschneiden und gibt Portfoliomanagement- und EA-Experten Anhaltspunkte für die Auswahl des richtigen Tools gemäß ihrer Anforderungen.

Mehr Funktionalität durch mehr Können

Die Autoren der Studie betonen, dass SPM-Werkzeuge entscheidend für den Mehrwert sind, den Unternehmen ihren Kunden und Organisationen bieten. Waren die Tools früher primär für die projektorientierte Finanz- und Ressourcenplanung gedacht, so verfolgen sie heute ganzheitlichen Ansatz. Dies ermöglicht etwa eine organisationsübergreifende und funktionsübergreifende Planung. Erfolgreiche Anbieter fördern dabei die Beteiligung mehrerer Interessengruppen durch ganzheitliche Plattformen und beseitigen Prozesssilos.

Darüber hinaus sollten SPM-Kunden nach Ansicht der Analysten verstärkt nach Anbietern suchen, die umfassende Produktplattformen mit einer nahtlosen Integration anbieten. Auf diese Weise könnten Geschäftssilos überwunden und Investitionsmöglichkeiten effektiv identifiziert, priorisiert und umgesetzt werden. Moderne SPM-Tools enthalten zudem Plattformfunktionen für die Entwicklung von Geschäftsstrategien, Unternehmensarchitekturen und das Portfoliomanagement zur Überwachung von Investitionen.

Vom Kunden her gedacht

Zusätzlich wird die Bedeutung der Benutzerfreundlichkeit hervorgehoben, wobei moderne SPM-Anbieter speziell auf eine einfachere Bedienbarkeit abzielen. Ziel ist es eine breitere Nutzerbasis anzusprechen und Daten für erweiterte KI-Funktionen zu sammeln. Auch eine verbesserte Zusammenarbeit der verschiedenen Funktionen wird von den Autoren als notwendig erachtet, um die Wertschöpfung zu fördern und Stakeholder stärker einzubinden.

Darüber hinaus werden flexible Lieferzyklen empfohlen, um eine breitere Beteiligung und Verantwortung im gesamten Unternehmen zu ermöglichen. Werkzeuge zur gemeinsamen Leistungsmessung und Zusammenarbeit, einschließlich OKRs, sollen zudem eine flexible Entscheidungsfindung unterstützen und eine integrative Unternehmenskultur fördern.

Vor diesem Hintergrund unterteilt Forrester seine Wave-Bewertung in die Kategorien Marktführer, leistungsstarke Anbieter, Herausforderer und Challenger.

Bewertungskriterien im Überblick

Um zu den Marktführern zu gehören, mussten mehrere Kriterien erfüllt sein. So muss die Software für strategisches Portfoliomanagement (SPM) mehr als 50 Prozent der in den entsprechenden Marktstudien identifizierten Kernfunktionen integrieren. Zu diesen Kernfunktionen gehören die Identifizierung und Priorisierung von Strategien, das Performance Management mit klaren Zielen, die Gestaltung der Unternehmensarchitektur sowie die agile Unternehmensplanung und das Portfoliomanagement.

Darüber hinaus müssen die Anbieter mindestens drei Unternehmensreferenzen vorweisen, die alle Kernfunktionen von SPM nutzen. Hierbei ist entscheidend, dass die Kunden die Lösungen erfolgreich in ihre Unternehmens- und Beschaffungs-Tools integriert haben. Dies unterstreicht laut Bericht die Praxistauglichkeit und die breite Anwendbarkeit der angebotenen SPM-Software.

Zusätzlich müssen die Anbieter über einen bedeutenden Kundenstamm von mehr als 30 Unternehmenskunden mit jeweils mehr als 1.000 Anwendern verfügen. Dies soll das Vertrauen und die Akzeptanz der Lösungen in der Wirtschaft zeigen.

Im Bericht werden die untersuchten Firmen und ihre jeweiligen Produkte dann in drei übergeordnete Kategorien eingeteilt:

Aktuelles Angebot - Die Position jedes Anbieters auf der vertikalen Achse der Forrester-Wave-Grafik zeigt die Stärke seines aktuellen Angebots.

Strategie - Die Platzierung auf der horizontalen Achse zeigt die Stärke der Strategie des Anbieters, einschließlich Elementen wie Vision und Innovation.

Marktpräsenz - Die Größe der Markierung jedes Anbieters in der Grafik spiegelt die Einschätzung der Marktpräsenz durch Forrester wider.

Anbei ein Überblick über die Anbieter - detailliertere Informationen über die Player und die Marktsituation finden Sie im ausführlichen Report, der bei Forrester in Gänze kostenlos erhältlich ist.

Die führenden Anbieter

Service Now

ServiceNow zeichnet sich im Markt durch starke KI- und Application-Portfolio-Management-(APM-)Fähigkeiten aus. Das Unternehmen hat seine Investitionen in Strategic Portfolio Management (SPM) verdoppelt, was zu verbesserten Planungsfunktionen führte. Besonders im Bereich APM bietet ServiceNow eine umfassende Unterstützung bei Inventarisierung, Bewertung und Tracking. Die Lösung verbindet Strategie, Planung und Bereitstellung nahtlos in einer benutzerfreundlichen Umgebung. Ferner werden starke Kernfunktionen für agile Unternehmensplanung und Wertstromvisualisierung geboten.

Plainview

Planview ist ein etablierter Akteur im Project-Portfolio-Management-(PPM-)Markt und bietet umfassende Planungs- und Bereitstellungsfunktionen, die für optimale Transparenz sorgen. Durch strategische Akquisitionen hat die Company ihre Position gestärkt und unterstützt Unternehmen beim Übergang vom Projekt- zum Produktmanagement. Planview verbessert die Nachvollziehbarkeit von der strategischen Planung bis zur Auslieferung und unterstützt fundierte Entscheidungen durch seine Integrationsfähigkeiten. Besonders hervorzuheben sind die Portfoliomanagement-Funktionen, die Planungs- und Lieferprozesse mit Unternehmensarchitektur und APM verbinden. Mit der Einführung der KI-Lösung Copilot und Planview.Me für personalisierte Benutzererfahrungen modernisiert Planview die strategische Planung.

Broadcom

Broadcom fokussiert sich auf Investitionsstrategien und Teams, unterstützt hybride Systeme und beseitigt restriktive PPM-Planungsanforderungen. Das Unternehmen hilft Firmen, sich auf Investitionen und Kapazitätsbeschränkungen zu konzentrieren, unabhängig von Bereitstellungsmethode oder Lebenszyklus. Broadcom nutzt ein fortschrittliches Ressourcenmanagement, um Beziehungen und Abhängigkeiten zu visualisieren und strategische Entscheidungen zu unterstützen. Mit integrierten KI-Funktionen macht Broadcom Kernprozesse im Portfoliomanagement flexibler und optimiert diese. Geschäftsarchitektur und OKRs verknüpfen visuell Strategie und Ausführung.

Planisware

Planisware bietet eine leistungsstarke Strategieplanung und Geschäftsarchitektur mit Implementierungsoptionen für SaaS, Private Cloud und On-Premises. Die Plattform fokussiert sich auf die Bedürfnisse der IT/Digitalbranche, Projektgeschäftsautomatisierung, Projektmanagement, Engineering und Produktentwicklung. Die Roadmap betont Innovation in KI und Integration, mit einem besonderen Fokus auf Benutzererfahrung.

Starke Leistungsträger

Software AG

Die Software AG ist führend in Strategieplanung und KI, unterstützt durch Alfabet, das Architekturunterstützung für große Unternehmen in verschiedenen Branchen bietet. Nach dem Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM konzentriert sich die Software AG auf strategische Planung und Bereitstellung. Alfabet erweitert nun seine Kundenbasis und integriert IT- und Geschäftsplanung mit KI-Funktionen für Datenanomalien und Qualitätsanalyse.

Opentext

OpenText bietet zwei Lösungen: PPM für traditionelle Unternehmen und ValueEdge für agile Unternehmen. Beide Produkte können kombiniert oder einzeln genutzt werden und bieten starke Portfoliomanagement-Funktionen. OpenText fokussiert sich auf Enterprise Agile und Value Stream Management, unterstützt durch SAFe-Konformität und KI-Strategien. Die Roadmap zielt auf UI-Modernisierung und erweiterte Integration ab. ValueEdge ermöglicht eine effektive Wertstromplanung und OKR-Verfolgung, während flexible Kapazitätsplanung und Finanzmanagement herausragen.

Atlassian

Atlassian offeriert ein solides Produktportfoliomanagement, jedoch ohne strategische Planung. Mit Fokus auf agile Softwareentwicklungsteams erweitert Jira Align die Möglichkeiten auf Produkt- und Portfoliomanagement. Die Lösung unterstützt skalierte agile Frameworks wie SAFe, konzentriert sich jedoch auf Softwareentwicklung und -bereitstellung ohne traditionelle Geschäftsarchitektur-Funktionen. Jira Align bietet starke Kollaborationswerkzeuge, Produkt-Roadmapping, Teamkapazitätsplanung und OKR-Unterstützung, jedoch mangelt es an fähigkeitsbasierter Planung und APM. Beste Integrationsergebnisse werden mit Atlassian-Tools und dem Marketplace erzielt.

OnePlan

OnePlan bietet leistungsstarke Funktionen für die strategische Planung und das Portfoliomanagement. OnePlan basiert auf einer Microsoft-Plattform und lässt sich problemlos in Project, ADO und andere Microsoft-Produkte integrieren. Es nutzt Sofia GPT für intelligente Ressourcenplanung und Prognosen. Die Roadmap konzentriert sich auf die Entwicklung von KI- und UX-Funktionen sowie auf die Integration mit Tools von Drittanbietern. OKR-Tracking, Wertstrom-Mapping und Portfoliomanagement sind leistungsstark und werden durch Microsoft-Integrationen für Zusammenarbeit und Analyse unterstützt.

Die Herausforderer