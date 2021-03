Vermutlich das Einzige, was sich in der Logistik nie ändern wird, ist ihr grundsätzlicher Auftrag: Waren und Wirtschaftsgüter von A nach B zu befördern – und das möglichst schnell, zuverlässig, kostengünstig und transparent. Alles andere ist schon seit ein paar Jahrzehnten einem radikalen Wandel unterworfen, der einen vorläufigen Höhepunkt in der jetzigen digitalen Transformation findet.

Ohne Umwege zum digitalen Magazin "Logistik 4.0"

Doch die hat es in sich: In kaum einer anderen Branche finden so viele neue digitale Technologien ihre Anwendung wie in der Logistik:

IoT-Sensoren überwachen den genauen Standort sowie Parameter wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Erschütterungen und triggern automatische Abläufe;

Roboter verkürzen in Lagerhäusern die Laufwege des Personals;

Blockchain-Systeme verwalten Versanddokumente, Lieferverträge und Zahlungskonditionen;

Künstliche Intelligenz übernimmt die Erstellung von Personaleinsatzplänen;

Lieferdrohnen verlassen langsam die Testphase und kommen in den Regelbetrieb.

Das alles könnte einen schon fast euphorisch stimmen, doch diese Entwicklung treibt IT-Organisationen an ihre Grenzen. Legacy-Systeme sind strukturell kaum noch in der Lage, die Flut an neuen Technologien zu bewältigen. Die Integration der teilweise sehr diversen Systeme mit den bisherigen Mitteln erweist sich zunehmend als Mission Impossible.

Neue Konzepte sind nun gefragt, die in der Lage sind, neue Technologien schnell aufzunehmen und sie auf eine Weise zu integrieren, die sie beherrschbar macht. Nur darüber lässt sich der größtmögliche Nutzen aus ihren Fähigkeiten ziehen.

Wie diese Konzepte aussehen, erfahren Sie in unserem elektronischen Magazin Ihr Weg zur Logistik 4.0, das Sie auch als PDF herunterladen können.

Tauchen Sie jetzt in die Logistik 4.0. ein