In Sachen Informationsaustausch am Arbeitsplatz bleiben die Anwender konservativ. Das legt die Umfrage "Staying in touch at work" nahe. Der Berater Robert Half Technology hat sowohl CIOs als auch Sachbearbeiter nach ihren bevorzugten Kommunikationswegen befragt.

Zwar verteilen sich die Mehrheiten in den beiden Gruppen unterschiedlich, aber E-Mail und das persönliche Treffen liegen vor Instant Messaging und dem Telefongespräch. Insgesamt erklären fast drei von vier der (73 Prozent) der 2.500 befragten CIOs und mehr als jeder Zweite (53 Prozent) der Sachbearbeiter, dieE-Mailwerde bis 2020 der meistgenutzte Kanal bleiben.

Die effektivsten Tools

Robert Half Technology wollte von den Studienteilnehmern wissen, welche Toolssie für die effektivsten halten. 37 Prozent der Sachbearbeiter nennen das persönliche Gespräch, 27 Prozent die E-Mail. 19 Prozent bevorzugen Instant Messaging und neun Prozent ein Telefonat. Sechs Prozent geben Videokonferenzen an und zwei Prozent interne soziale Netzwerke.

Anders die CIOs: 41 Prozent favorisieren die E-Mail und 22 Prozent das persönliche Treffen. Dreizehn Prozent kommunizieren am effektivsten per Instant Messaging und neun Prozent per Telefon. Acht Prozent nennen interne soziale Netzwerke und sieben Prozent Videokonferenzen.

Im Unternehmensalltag lässt sich das nicht immer umsetzen, wie die Sachbearbeiter angeben. Auf die Frage nach den meistgenutzten Kommunikationskanälen rangiert das persönliche Gespräch mit 16 Prozent der Nennungen nur auf Rang drei hinter der E-Mail (45 Prozent) und Instant Messaging (28 Prozent).

Zu beschäftigt zum Telefonieren

Mitarbeiter verspüren Druck, sofort antworten zu müssen

Dabei werden diese Tools unterschiedlich bewertet. 76 Prozent der Befragten sprechen von dem Druck, eine Nachricht via Instant Messaging sofort beantworten zu müssen. 90 Prozent erwarten umgekehrt, dass ihre Nachricht auf diesem Weg sofort beantwortet wird. Wenn sie eine E-Mail bekommen, empfinden nur 24 Prozent diesenStress.

Regeln gegen Stress

Um diesen Druck zu regeln, haben sich in den Firmen folgende Umgangsformen etabliert:

Status angeben: Mehr als jeder zweite Befragte (54 Prozent) kann angeben, ob er "online", "beschäftigt" oder "weg" ist.

"Bitte nicht stören": Die genannten Statusmeldungen scheinen allerdings nicht immer zu nützen. Fast zwei von drei Sachbearbeitern (65 Prozent) erhalten auch dann Nachrichten, wenn sie "beschäftigt" sind. Rund jeden Dritten (30 Prozent) stört so etwas. Befragte ab 35 Jahren ärgern sich darüber mehr als ihre jüngeren Kollegen, und sie sehen auch öfter davon ab, einen "beschäftigten" Kollegen zu kontaktieren.

Gleichzeitig erklären aber 41 Prozent der Befragten, ihnen sei es egal, wenn sie auch im "Busy"-Status angeschrieben werden. War es etwas Wichtiges, sind 29 Prozent sogar froh, die Nachricht bekommen zu haben.

In Verbindung bleiben: Der Hauptnutzen einer Messaging-Plattform im Unternehmen liegt für 56 Prozent der Befragten schlicht darin, die Kollegen darüber zu informieren, dass sie am Platz sind. Vier Prozent der Studienteilnehmer wussten bis zu der Umfrage gar nichts von der Möglichkeit, sich "offline" zu schalten.

Mitarbeiter schätzen den persönlichen Kontakt

Fazitfür die Consultants: Das Kommunikationsmedium muss zur Nachricht passen. "Strategiefragen und Brainstormings sollte man sich für persönliche Treffen und E-Mails aufheben, weil man so besser in die Tiefe gehen und Missverständnisse vermeiden kann", sagt John Reed, Senior Executive Director bei Robert Half Technology. Instant Messaging eigne sich eher, wenn man schnell etwas abklären will und sofort eine Antwort braucht.

Grundsätzlich gelte: Die Umfrage zeigt, wie viele Menschen immer noch den persönlichen Kontakt schätzen. Sitzt also der Kollege nicht weit weg, schadet es nicht, bei ihm vorbeizuschauen, so Robert Half Technology.