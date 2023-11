Auf einen Blick

Pro Sehr schönes Design

Stift und Etui im Lieferumfang enthalten

Android-Betriebssystem Kontra Abo-basierter Cloud-Speicher

Navigation nur über Gesten

Teuer

Fazit Das Lenovo Smart Paper hat alles, was man zum Lesen, Schreiben und Kritzeln benötigt. Da es sich aber preislich zu sehr an traditionellen Tablets orientiert, die viel mehr können, ist es schwer, das Gerät zu empfehlen. Wenn Sie die Funktionalität eines älteren E-Ink-Geräts aufrüsten wollen, ist das Smart Paper großartig, aber wenn Sie künstlerische Ambitionen haben, die über Kritzeleien hinausgehen, bekommen Sie für den selben Preis bessere Geräte.

Nach einer begrenzten Auflage in China ist das Lenovo Smart Paper nun auch über den großen Teich gewandert und in Europa erhältlich. Das Tablet verfügt nicht wie herkömmliche Tablets über einen LED- oder OLED-Bildschirm, sondern über ein E-Ink-Display.

Konkurrenten sind unter anderem das Remarkable 2, das Huawei MatePad Paper, der Kindle Scribe und das Boox Note Air 2 Plus. Wir erklären Ihnen, was das Lenovo Smart Paper kann und für wen sich die Anschaffung des Tablets lohnt.

Design & Aufbau

Schlank und stilvoll

Griffiger Stift

Integrierter Stifthalter

Das Lenovo Smart Paper ist kaum dicker als der USB-C-Ladeanschluss an seiner linken Seite. Nicht ganz so dünn, wie E-Ink-Tablets theoretisch werden können, aber gerade so dünn, dass es sich hochwertig anfühlt. Das Metallgehäuse ist stabil, und der Bildschirm funktioniert anders als die üblichen LCD- oder LED-Bildschirme. Wenn Sie das Gerät versehentlich fallen lassen, zu stark auf den Bildschirm drücken oder sich versehentlich darauf setzen, wird es wahrscheinlich keinen irreparablen Schaden davontragen.

Beim Gehäusedesign gibt es viele kleine Details. Die sanft abgerundeten Ecken des Gehäuses sorgen für einen angenehmen Griff und gehen von einer gebürsteten Anmutung in eine spiegelnde Kante über. An der linken Seite des Gehäuses befindet sich der mitgelieferte Stift. Der breite schwarze Rahmen, der das weiche E-Ink-Display umschließt, bietet genug Platz, um die Handflächen abzulegen, wenn man es an beiden Ecken festhält.

Auf der Rückseite verhält es sich ähnlich. Unter der Stiftseite befindet sich ein dünner Streifen, der unter der Stifthalterung verläuft. Dort könnte auch die WLAN/Bluetooth-Antenne untergebracht sein. Zwischen diesem und dem Lenovo-Logo auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die zweifarbig geteilte Rückseite.

Fingerabdrücke sind auf der Rückseite zu sehen, aber sie lassen sich leicht wegpolieren. Es ist ein erstklassiges Design, das Sie bei den jüngsten Lenovo-Geräten in allen Preisklassen finden, vom P12 Pro Tablet bis zum Lenovo IdeaPad 5 Pro Laptop. Es ist schlank, es ist stilvoll und es fühlt sich sehr gut an.

Obwohl das Tablet Audio über angeschlossene Kopfhörer ausgeben kann, gibt es weder Lautsprecher noch eine Lautstärkewippe. Abgesehen von einem Trio winziger Mikrofone, dem USB-C-Ladeanschluss und der Einschalttaste sind die Kanten des Lenovo Smart Paper frei von potenziellen Hindernissen. Das hat Vor- und Nachteile, zu denen Sie weiter unten mehr erfahren.

Bildschirm & Stift

10,3-Zoll-HD-E-Ink-Display mit Antireflexionsbeschichtung

Automatisch einstellbares Frontlicht

Mitgelieferter Stift

Lenovo hat die richtige Entscheidung getroffen und seinem Notizgerät einen Stift beigelegt. Passend zum Stil des Tablets hat der größtenteils zylindrische Stift eine flache Kante, die sowohl einen guten Griffpunkt für den Daumen als auch einen natürlichen Sitz in der integrierten Halterung des Tablets bietet. Er lässt sich per Magnet zuverlässig am Gehäuse befestigen.

Im Alltagsgebrauch ist der Stift bequem, aber nicht das komfortabelste Schreibgerät auf dem Markt. Für den normalen Gebrauch ist er perfekt geeignet, aber für kleine Kinder oder Personen mit eingeschränkter Fingerfertigkeit könnte er ein wenig zu dünn sein. Die Taktilität beim Aufsetzen des Stifts auf das Display fühlt sich großartig an, mit einem befriedigenden Klopfen und guter Traktion beim Ziehen, Schnippen und Punkten.

Das E-Ink-Display weist eine ähnlich gute Qualität auf. Dank der energiesparenden Technologie scheint der Bildschirm eingeschaltet zu sein, ohne den Akku wirklich zu belasten, denn er erwacht zum Leben, sobald man die mitgelieferte Hülle öffnet. Das bedeutet, dass Sie ohne Bedenken Bilder, eine Uhr oder sogar Ihren Kalender anzeigen lassen können, während das Tablet im Standby-Modus ist.

Über die Pulldown-Einstellungen können Sie das Aktualisierungsverhalten des Bildschirms auf Voreinstellungen wie "schnell" und "sanft" ändern, die für bestimmte Anwendungsfälle wie Lesen oder Schreiben geeignet sind. In der Praxis ist es schwer, einen Unterschied zwischen diesen beiden Einstellungen zu erkennen. Und wenn sie so wichtig für das Erlebnis sind, wäre es sinnvoller, wenn sie sich automatisch je nach aktueller App oder Stiftstatus ändern würden.

Der Text sieht auf dem HD-Display gestochen scharf aus, und die Displaytechnologie verhindert schädliches blaues Licht, das Sie am Abend wach halten könnte. Die eingebaute automatische Frontbeleuchtung, die einige Konkurrenten nicht bieten, bedeutet, dass Sie niemanden mit einer Nachttischlampe vom Schlafen abhalten. Sie können sogar die Farbtemperatur des Bildschirms einstellen, um tagsüber eine kühlen oder nachts eine warmen Darstellung zu erhalten. E-Ink ist auch bei hellem Außenlicht gut zu erkennen, und die blendfreie Beschichtung macht das Lesen im Garten zum Vergnügen.

In der Praxis ist der Stift präzise und druckempfindlich genug, um handschriftliche Notizen im Unterricht oder in Meetings zu machen. Die Build-it-App enthält außerdem rund ein Dutzend Stift-/Pinseloptionen, die das Kritzeln und Entwerfen von Designs oder Skizzen flexibel genug für alle machen, die nicht auf aufwendige Pinsel (oder Farben) von Drittanbietern angewiesen sind, um ihre Arbeit zu erledigen.

Das Gefühl, mit dem Stift auf Papier zu schreiben, ist vorhanden, aber die Abstriche durch das monochrome Display machen es schwer vorstellbar, dass ein ernsthafter Künstler dieses Gerät einem vergleichsweise teuren iPad mit Apple Pencil vorziehen könnte. Selbst ein gebrauchtes Samsung Note könnte sinnvoller sein, wenn man seine Zeichenkünste im Wartezimmer üben will. Das Fehlen eines Radiergummis auf der Oberseite oder von Tasten für schnelle Aktionen ist ebenfalls eine verpasste Gelegenheit.

Im Allgemeinen gibt es nichts am Prozessor oder an der Genauigkeit des Bildschirms auszusetzen, aber die langsame Art der Displayverschiebung kann dazu führen, dass sich Navigationen, die man auf dem Handy als selbstverständlich ansieht, wie eine echte Herausforderung anfühlen. Sie müssen Ihre Aktionen verlangsamen, um Frust zu vermeiden. Die Eingabe einer Webadresse oder einer Google-Suche fühlt sich an, als würde man auf einem veralteten Gerät aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeiten.