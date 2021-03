Finanzdienstleister sind dafür bekannt, dass sie stärker als andere Unternehmen in die Digitalisierung investieren: laut Oliver Wyman durchschnittlich 5 Prozent ihres Umsatzes. Dennoch ist die Fragmentierung von Systemen und Daten immer noch erheblich. Die meisten Banken verwenden heute Hunderte, wenn nicht Tausende von Anwendungen, und monatlich kommen neue dazu.

Dennoch ist häufig ein Rückstand im Hinblick auf die getätigten Investitionen zu sehen, weil die Digitalisierung oftmals zu wenig strategisch vorangetrieben wird. Viele Banken verzetteln sich in punktuellen Initiativen, um auf die Anforderungen des Marktes oder des Regulators zu reagieren. Eine IDC-Studie aus dem vergangenen Oktober zeigte, dass nahezu die Hälfte aller Initiativen zur digitalen Transformation in Banken auf Funktionsebene initiiert werden, taktischer Natur sind und wenig Verbindung zur Unternehmensstrategie aufweisen. Solche abgekoppelten Investitionen verschärfen das Siloproblem nur noch weiter.

Die große Menge an Anwendungen führt zu uneinheitlichen IT-Landschaften und isoliertem Arbeiten. Die meisten Teams verfügen nicht über die geeigneten Mittel, um geschäftsrelevante Daten, Kundeninformationen oder Wissen miteinander zu teilen und hiervon zu profitieren. Das hält Banken noch immer davon ab, über die Wertschöpfungskette hinweg Arbeit effizient zu organisieren, ihre Kunden besser zu bedienen und operative Risiken in den Griff zu bekommen.

Wo eine nachhaltige Digitalisierung ansetzen sollte

Jeder Finanzdienstleister, der sich digital transformieren will, muss zuerst die volle Kontrolle über seine IT-Umgebung haben. Ein Start kann die Einführung einer übergeordneten Technologieplattform sein, die es ermöglicht Prozesse über die Vielzahl der Applikationen hinweg zu organisieren und automatisieren. ServiceNow stellt genau diese Plattform zur Verfügung. Sie erlaubt nicht nur eine einheitliche Verwaltung von Daten und kritischen Prozessen, sondern auch die systematische Kontrolle von operativen und Compliance-Risiken.

Viele Finanzdienstleister haben in den letzten Jahren in Enterprise-Anwendungen wie diejenigen von Microsoft, SAP, Oracle, Salesforce oder anderen investiert. Diese Systeme sind darauf ausgerichtet, einzelne Unternehmensfunktionen besser zu machen. Sie bilden zwar die Funktion gut ab und speichern sämtliche relevante Informationen - sie dienen vor allem als Systems of record - sie sind aber nicht gut miteinander verbunden.

Um genau diese Verbindung zu schaffen und die funktionale Lücke zu schließen, gibt es die Now Platform von ServiceNow. Sie bietet Organisationen ein unternehmensübergreifendes Service-Management, das Prozesse über sämtliche Systeme und Abteilungen hinweg abbilden kann. Es konstituiert damit ein System of action, das den Gesamtprozess und damit ein abgestimmtes Denken aus Unternehmens- und Kundensicht begünstigt.

Indem Front-, Middle- und Back-Office in durchgängige Workflows integriert werden, sind Banken in der Lage, ihre Kosten zu senken, sich im verschärften Wettbewerb schneller zu transformieren und ihren Kunden außergewöhnliche Produkte, Services und Erlebnisse zu bieten. Dies, ohne dass Banken ihre vorherigen Investitionen in einzelne Enterprise-Systeme verwerfen müssten. Im Gegenteil: Sie verbinden das Beste aus beiden Welten.

Compliance-Risiken in den Griff kriegen

Auch Risiko- und Compliance-Teams arbeiten noch oft mit veralteten Systemen und Prozessen, was sich in manuellen Aufgaben, Tabellenkalkulationen und Papieraufzeichnungen widerspiegelt. Isolierte Daten und Systeme sowie inkonsistente Methoden sind hier besonders schwerwiegend: Solange die funktionalen Einheiten getrennt voneinander operieren, lassen sich nur schwer Daten sammeln und Risikofaktoren überwachen - ein übergreifendes Risikomanagement ist kaum möglich.

Das Orchestrieren von Systemen und Prozessen mit ServiceNow erlaubt das Management von Risiken im gesamten Unternehmen. Kontrollpunkte werden zum integralen Bestandteil eines digitalen Workflows, automatische Benachrichtigungen verweisen auf Compliance-Risiken und regulatorische Änderungen lassen sich leichter umsetzen. Unser Plattform-Ansatz trägt damit maßgeblich zur Optimierung und Automatisierung von Risikomanagement-Aktivitäten bei.

Durchgängigkeit schafft Transparenz

Durchgängige Prozesse stellen volle Transparenz für alle Prozessbeteiligten her. Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens profitieren von einer einzigen, zuverlässigen Echtzeitansicht kritischer Geschäftsprozesse in IT, Personalwesen und Kundenservice. Das steigert erfahrungsgemäß nicht nur die Produktivität, sondern auch die intrinsische Motivation aller Mitarbeiter.

ServiceNow hat eng mit führenden Banken zusammengearbeitet, um bankspezifische Prozesse zu identifizieren, die besonders komplex sind und typischerweise in verteilten Systemen abgearbeitet werden. Dazu gehören die zentralen Prozesse rund um Bankkarten, Zahlungsverkehr und Kredite. Resultat dieser Zusammenarbeit sind unter anderem eine Reihe von Out-of-the-Box (OOTB)-Workflows, die sich schnell implementieren lassen. Dazu gehören Workflows für neue Kartenanträge, das Sperren und Entsperren von Karten, das Korrigieren von Fehlbuchungen oder die Genehmigung von Krediten. Unsere Roadmap sieht weitere branchenspezifische Anwendungen vor, die sich nicht zuletzt aus dem Wunsch unserer Kunden ergeben, die Potenziale der Now Platform maximal auszunutzen.

Warum Finanzinstitute lieber heute als morgen agieren sollten, um ihr wichtigstes Asset - die Beziehung zu ihren Kunden - in eine digitale Zukunft zu überführen, lesen Sie hier. Mehr Informationen über das ServiceNow Finance Operations Management, finden Sie hier.