Mit DuckAssist hat die Suchmaschine DuckDuckGo einen KI-gestützten "InstantAnswer"-Service angekündigt, der maßgeschneiderte Suchergebisse auf Grundlage von Wikipedia und anderen (seriösen) Online-Enzyklopädien verspricht. Das Feature ist Teil einer breit angelegten Strategie, um (Generative) KI in die Produktpalette einzuführen.

DuckAssist verwendet Sprachmodelle von OpenAI und Anthropic, um eigene Antworten auf bestimmte Fragen zu generieren. Dabei sollen - wie von DuckDuckGo - gewohnt, keine Suchanfragen von Benutzern getrackt werden.

NEW: Meet DuckAssist (beta), an AI-assisted search Instant Answer that uses Wikipedia to answer questions. ??



DuckAssist is:

?? Free (no sign-up required!)

?? Completely anonymous and private

?? Available now in our browsers and extensions



