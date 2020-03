Die Leistungsgrenze bei Druckern und Multifunktionsgeräten ist durch das eingebaute Druckwerk vorgegeben. Wenn Ihr Ausgabegerät beispielsweise auf einen maximalen Durchsatz von 30 A4-Seiten pro Minute ausgelegt ist, dann wollen Sie auch unter Realbedingungen möglichst nahe an dieses Spitzentempo herankommen. Sie erreichen das, indem Sie Tempohürden erkennen und überwinden. Diese fünf Tipps helfen Ihnen dabei.

1. Auflösung senken

Die gewählte Auflösung wirkt sich unmittelbar auf die Arbeitsgeschwindigkeit eines Druckers oder Multifunktionsgeräts aus. Doch bei den wenigsten Modellen können Sie eine bestimmte Auflösung - etwa 600 dpi oder weniger - fest bestimmen. Im Treiber finden Sie oft nur etwas wage Bezeichnungen wie beispielsweise "Standard", "hohe Qualität", "Normal" oder "Beste". Normalerweise sind die Drucker im Büro auf Standard-Einstellungen festgelegt. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit können sie damit jedoch gar nicht erreichen.

Um schneller zu drucken, müssen Sie eingreifen. Denn nur im Entwurfsmodus reizt Ihr Drucker das maximal mögliche Drucktempo auch voll aus. Die Einstellung nehmen Sie im Druckertreiber vor. Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten: Wollen Sie, dass nur der aktuelle Ausdruck so schnell wie möglich erstellt wird, rufen Sie den Druckertreiber aus der Anwendung auf, aus der das Dokument gedruckt werden soll. Beispielsweise in Microsoft Word gehen Sie dazu auf "Datei -> Drucken". Unter "Drucker" finden Sie den Standard-Drucker an erster Stelle aufgeführt. Klicken Sie darunter auf "Druckeinstellungen", um den Treiber zu öffnen.

Wenn der Entwurfsmodus für alle Dokumente gelten soll, dann müssen Sie die Einstellung im Betriebssystem vornehmen. Unter Windows 10 gelangen Sie zum Druckertreiber, indem Sie in die Suchzeile neben dem Windows-Symbol "Drucker & Scanner" eingeben und den gleichlautenden Treffer aus der angezeigten Liste auswählen. Klicken Sie dann auf Ihr Druckermodell und wählen aus den eingeblendeten Optionen "Verwalten" aus. Im nächsten Fenster zeigt Ihnen das Betriebssystem mehrere Optionen an, aus denen Sie "Druckereinstellungen" anklicken, um den Druckertreiber zu öffnen.

Im Treiber suchen Sie nach Begriffen wie "Druckqualität", "Optionen" oder "Bildbearbeitung". Beispielsweise finden Sie bei der Versalink-Reihe von Xerox den Entwurfsmodus unter "Erweitert". Wählen Sie ihn aus und klicken Sie danach auf "OK" und "Übernehmen". So gilt diese Einstellung für alle Dokumente, die Sie von Ihrem Rechner aus auf den Drucker senden.

2. Farbe abschalten

Wenn Sie schon einmal den Druckertreiber geöffnet haben, können Sie bei dieser Gelegenheit noch eine Einstellung vornehmen, die Ihrer Druckgeschwindigkeit zugutekommt: Schalten Sie den Farbdruck ab. Denn das Berechnen der Farbanteile dauert immer länger als derselbe Ausdruck in Graustufen. Die Option finden Sie meist direkt nach dem Öffnen des Treibers in den Haupteinstellungen. Ist das nicht der Fall, suchen Sie wiederum nach Begriffen wie "Bildqualität" oder "Druckoptionen". Meist wechseln Sie den Farbmodus, indem Sie ein Häkchen bei "Graustufen" setzen.

3. Schnellste Schnittstelle wählen

Wenn es darum geht, die Druckgeschwindigkeit zu optimieren, spielt die Wahl der Schnittstelle eine große Rolle. Viele Drucker und Multifunktionsgeräte für den Büroeinsatz sehen für den Netzwerkbetrieb sowohl einen LAN-Anschluss als auch eine Drahtlosschnittstelle vor. Ist das bei Ihrem Modell der Fall, entscheiden Sie sich für die Ethernet-Schnittstelle und damit für den Betrieb im Kabelnetzwerk. Denn im Gegensatz zu WLAN schließen Sie so Verbindungsschwankungen aus. Sie sorgen so für die stabilste Möglichkeit, Druckdaten an das Gerät zu übermitteln. Dabei ist die Ethernet-Variante weniger entscheidend. Die meisten Geräte nutzen Fast-Ethernet mit theoretisch 100 Mbit pro Sekunde. Eine Ausnahme macht Xerox bei der Versalink-Reihe, die mit Gigabit-Ethernet-Anschlüssen versehen ist - mehr geht derzeit bei LAN-Druckern nicht.

4. Netzwerkdrucker regelmäßig neu starten

Im Büro sind Drucker und Multifunktionsgeräte in der Regel für mehrere Anwender oder ganze Abteilungen gedacht und deshalb auch aus dem Firmennetzwerk erreichbar. Die Druckjobs landen auf dem im Drucker eingebauten Speicher und werden idealerweise nacheinander abgearbeitet oder für eine spätere Ausgabe vorgehalten. Wenn ein Ausgabegerät permanent in Betrieb ist, kann der interne Speicher mit der Zeit volllaufen. Die Folge: Die Ausgabe stockt oder kommt sogar ganz zum Erliegen. Diese Bremse lösen Sie, indem Sie Ihr Gerät regelmäßig neu starten. Durch diesen Vorgang wird der Druckerspeicher geleert. Neu eingehende Druckjobs lassen sich danach im optimalen Tempo aufbereiten und erledigen.

5. Druckspeicher aufrüsten

Manchmal reicht der Neustart des Druckers nicht aus, um größere Aussetzer im Druckablauf zu vermeiden. Hier kann gerade bei Laserdruckern und -Multifunktionsgeräten ein RAM-Upgrade für einen richtigen Temposchub sorgen. Mit der Maßnahme verschaffen Sie dem Ausgabegerät nicht nur mehr Speicherplatz für das Zwischenlagern von Druckdaten, sondern auch mehr Power, um umfangreiche Dokumente mit hohen grafischen und farblichen Anteilen schneller aufbereiten zu können. Bei vielen Druckermodellen für den Büroeinsatz ist das Komponenten-Upgrade sogar vom Hersteller vorgesehen und weitgehend unkompliziert durchzuführen. Die nötigen Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Drucker- oder Multifunktionsgeräte-Modell.