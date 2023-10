Das jedenfalls glaubt der japanische Blog Mac Otakara, wie Macrumors berichtet. Mehrere andere Nachrichten deuteten zunächst darauf hin, dass Apple aktualisierte iPad Air, iPad Mini und Einsteiger-iPad-Modelle anzukündigen plant. Bei Mac Otakara heißt es, mit Bing übersetzt: "MacOTAKARA glaubt, dass es sich nicht um ein Update für das iPad selbst, sondern um den Apple Pencil 3 handeln wird, der mit einer austauschbaren Magnetspitze ausgestattet sein wird."

Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat ebenso am Wochenende bekräftigt, dass es so schnell keine neuen iPads geben werde. iPad, iPad Air und iPad Mini seien zwar mit schnelleren Chips in der Entwicklung, eine Veröffentlichung stehe aber nicht unmittelbar bevor, wie Gurman in der jüngsten Ausgabe seines Newsletters "Power On" darlegt. Das iPad Pro mit OLED-Bildschirm, neuem Design, umgestaltetem Magic Keyboard und womöglich M3-Chip komme nicht vor 2024.

Apple Pencil 3 - bisher nur eine Quelle

Diese Überzeugung, dass Apple bald den Apple Pencil der dritten Generation veröffentlichen wird, basiert letztlich auf dieser Meldung auf X/Twitter von Majin Bu:

Based on what my source reported

the new Apple Pencil 3 will come with interchangeable magnetic tips



(for drawing, technical drawing and painting) pic.twitter.com/AXUdpbZFVh — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 30, 2023

Fehlen neue iPads im Weihnachtsgeschäft?

Endgültig wissen werden wir das bezüglich neue iPad-Modelle wohl spätestens im November: Apple gibt am 2. November seine Bilanz für das vierte Quartal bekannt und wird vermutlich wie im Vorjahr erklären wollen, dass man jetzt für das Weihnachtsgeschäft perfekt aufgestellt sei. Was dann wohl nur mit brandneuen iPads unterschiedlicher Version wirklich überzeugen würde. Womöglich lässt Apple aber auch eine Veröffentlichung im November offen, die ersten M1-Macs hatte das Unternehmen am 10. November 2020 angekündigt. (Macwelt)