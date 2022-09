Obwohl für seine Hightech-Gadgets bekannt, steht der japanische Staat bei seinen Digitalisierungsbemühungen teilweise noch ganz am Anfang. So arbeitet das Land noch immer an der Ausgabe einer nationalen ID, in Japan umgangssprachlich My Number genannt, die Bürgerinnen und Bürgern zwar den Zugang zu verschiedenen, teilweise auch online angebotenen staatlichen Dienstleistungen ermöglichen soll.

Da solche Dienste jedoch naturgemäß das Hochladen von Daten an die Behörden erfordern, hat der Anfang August 2022 neu eingesetzte Digitalminister Taro Kono eine Überprüfung der Gesetze eingeleitet, die diesen Prozess der Informationsübermittlung regeln. Wie er auf der 5. japanischen Konzeptkonferenz zur digitalen Gesellschaft bekannt gab, wurden dabei mehr als 1.900 Vorschriften gefunden (PDF), die für die Weitergabe von Daten an die Regierung die Verwendung von Disketten oder CD-ROMs verlangen.

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online.