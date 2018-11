Sabine Frömling arbeitet freiberuflich als IT-Beraterin. Sie hat mehr als zwölf Jahre Erfahrung in IT-Operations, IT-Governance, IT-Outsourcing, IT-Transitionen und IT-Transformationen in komplexen internationalen Projekten in verschiedenen Branchen. Sie ist seit zehn Jahren in der Steuerung und dem Management von IT-Projekten, IT-Programmen und IT-Portfolios tätig.