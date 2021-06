Diesen Fragen möchte IDG mit Ihrer Hilfe in der neuen "Digital Business Study 2021" auf den Grund gehen. Zusammen mit unseren US-Kollegen von IDG laden wir Sie ein, an unserer kurzen Umfrage teilzunehmen. Das Ausfüllen des Fragebogens sollte nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen. Leiten Sie diese Einladung gerne auch an andere interessierte AnsprechpartnerInnen in Ihrem Unternehmen weiter.

Wir freuen uns auf Ihre Experten-Meinung!

Zur Umfrage