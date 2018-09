Auch Sie waren mit Sicherheit schon auf Events zum Thema Digitalisierung zu Gast und kennen das Problem: Allzu oft reiht sich eine - mit grauer Theorie überfrachtete - Keynote an die nächste und das Gehirn schaltet ganz automatisch ab. Oder die Vorträge und Gespräche weisen eine solche Buzzword-Frequenz auf, dass die Finger verzweifelt nach dem Mute-Knopf suchen. Nur gut, dass Digitalisierungs-Event auch anders geht - wie die EASY SOFTWARE AG mit ihrer jährlich veranstalteten Partner- und Kundenkonferenz "EASY WORLD" zeigt. Diese findet 2018 bereits zum fünften Mal statt und bringt am 20. September zahlreiche hochkarätige Speaker und spannende Themen in die Stadthalle Mülheim an der Ruhr.

Erleben Sie die "EASY WORLD 2018" live

In zahlreichen Vorträgen bekommen Sie dank Best Practices und Use Cases eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie sich die Herausforderungen des digitalen Wandels optimal meistern lassen. Diese Keynote-Highlights erwarten Sie in Mülheim an der Ruhr:

In seiner Keynote stellt Dieter Weißhaar, neuer Vorstandsvorsitzender der EASY SOFTWARE AG, die Strategie des Unternehmens und zahlreiche Produktneuheiten vor

Autor, Unternehmer und Wirtschaftsingenieur Felix Plötz tritt für "Digitalisierung ohne Bullshit Bingo" ein

Prof. Dr.-Ing. Katarina Adam von der HWT Berlin informiert Sie aus erster Hand über die Vorteile, die die Blockchain-Technologie für Ihr Unternehmen bringt

Marcel Rosenbaum von EASY SOFTWARE erklärt Ihnen, wie die Cloud Ihren digitalen Wandel beschleunigen kann

Darüber hinaus deckt das EASY WORLD Café ein breites Portfolio an Digitalisierungs-Themen ab: von der Transformation Ihrer Beschaffungs- und HR-Prozesse, über SAP-Stammdatenmanagement bis hin zu Enterprise Mobility und der richtigen strategischen Unternehmens-Ausrichtung ist alles geboten. Natürlich sollten Sie sich bei dieser Gelegenheit auch die Live-Demonstrationen der Lösungen von EASY SOFTWARE nicht entgehen lassen (Produkt-Premieren inklusive), um sich selbst ein Urteil über deren Vorteile bilden zu können.

Und was machen Sie am 20. September?

Ein Fokuspunkt der "EASY WORLD" ist auch 2018 der ausgiebige Austausch mit anderen (potenziellen) Kunden und Partnern von EASY SOFTWARE - und natürlich den Experten des Unternehmens selbst. Schließlich sind es vor allem handfeste Erfahrungen aus der Praxis die im Digitalisierungsalltag von Unternehmen hilfreich sind - nicht die graue Theorie.

Auf der "EASY WORLD 2018" haben Sie ausgiebig Gelegenheit, sich mit anderen IT-Spezialisten auszutauschen und neue Wege für Ihr digitales Unternehmen zu erschließen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und registrieren Sie sich noch heute für die "EASY WORLD 2018" am 20. September.